От Зеленского передали венок на могилу отца Порошенко: как это было

От Офиса президента Владимира Зеленского принесли венок на могилу отца бывшего главы государства, нардепа Петра Порошенко Алексея, который скончался 16 июня в возрасте 84 лет. Выразили соболезнования семье политика таким образом уже после окончания церемонии погребения на кладбище - через четыре часа.

Об этом волонтер, экс-советник министра обороны и пятого президента Юрий Бирюков рассказал в своем Facebook.

Также он опубликовал соответствующие фото. На снимках видны траурные ленты на венке с надписью "От Офиса Президента Украины".

Волонтер рассказал, что после того, как все приехавшие на кладбище уже сказали слова соболезнования и все закончилось, через 4 часа после этого приехала машина, и два человека "весьма характерной внешности с весьма характерными барсетками" скромно поставили к цветам и венкам еще один - от Зеленского.

Бирюков признался, что это вызвало у него замешательство.

"С одной стороны, ну, да, то есть таки заметил, то есть решился. С другой стороны, быть нормальным ему не удается вообще никак? Без вот этого всего цирка? Вот как это?" - написал он.

Подписчики волонтера в сети в большинстве своих комментариев также не одобрили подобный способ разделить скорбь и назвали его странным.

Офис президента Зеленского передал венок на могилу отца Порошенко (Фото: facebook.com/yuri.biriukov)

Напомним, что отец Петра Порошенко скончался 16 июня на 85-м году жизни через три дня после того, как перенес инсульт.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции 20 мая президент Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко.