"Шкода струмом не вбило": у київському метро хлопець мало не потрапив під потяг (відео)

Фото: РБК-Україна

Машиніст потяга встиг помітити лежачого хлопця внизу

Вчора, 6 січня, в Києві хлопець зупинив поїзд метро через те, що ліг на рейки. Машиніст зупинився в декількох метрах від нього. Це видно на відео, яке опублікував "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на станції метро "Палац спорту", яка знаходиться на Сирецько-Печерській лінії.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Такий вчинок збурив користувачів мережі.

"Шкода не вбило струмом", - прокоментувала Месник Олекса.

Скріншот з facebook.com/KyivOperativ

"Для початку хоч би 15 діб дали щоб знав, що робити в наступний раз", - зазначила Tati Anna.

Скріншот з facebook.com/KyivOperativ

"Це ж два мінуса могло бути. Руку подаючий і дурник", - написав Роман Морозов.

Скріншот з facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що в Одесі п'яний чоловік потрапив під трамвай і йому відрізало ногу.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік заснув на рейках метро. При цьому перехожі намагалися його розбудити, але це було безуспішно.