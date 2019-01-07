ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Шкода струмом не вбило": у київському метро хлопець мало не потрапив під потяг (відео)

STYLERЖиття    07.01.2019 - 10:54
"Шкода струмом не вбило": у київському метро хлопець мало не потрапив під потяг (відео)
Фото: РБК-Україна

Машиніст потяга встиг помітити лежачого хлопця внизу

Вчора, 6 січня, в Києві хлопець зупинив поїзд метро через те, що ліг на рейки. Машиніст зупинився в декількох метрах від нього. Це видно на відео, яке опублікував "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на станції метро "Палац спорту", яка знаходиться на Сирецько-Печерській лінії.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Такий вчинок збурив користувачів мережі.

"Шкода не вбило струмом", - прокоментувала Месник Олекса.

&quot;Шкода струмом не вбило&quot;: у київському метро хлопець мало не потрапив під потяг (відео)

Скріншот з facebook.com/KyivOperativ

"Для початку хоч би 15 діб дали щоб знав, що робити в наступний раз", - зазначила Tati Anna.

&quot;Шкода струмом не вбило&quot;: у київському метро хлопець мало не потрапив під потяг (відео)

Скріншот з facebook.com/KyivOperativ

"Це ж два мінуса могло бути. Руку подаючий і дурник", - написав Роман Морозов.

&quot;Шкода струмом не вбило&quot;: у київському метро хлопець мало не потрапив під потяг (відео)

Скріншот з facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що в Одесі п'яний чоловік потрапив під трамвай і йому відрізало ногу.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік заснув на рейках метро. При цьому перехожі намагалися його розбудити, але це було безуспішно.

"Залишав свій номерок": у Києві чоловік знімав з авто дзеркала і вимагав викуп Кияни забавно відзначили "день народження" дорожньої ями (фото)
Новини України Київметро
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся