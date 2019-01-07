"Жаль током не убило": в киевском метро парень чуть не попал под поезд (видео)

Фото: РБК-Украина

Машинист поезда успел заметить лежащего парня внизу

Вчера, 6 января, в Киеве парень остановил поезд метро из-за того, что лег на рельсы. Машинист остановился в нескольких метрах от него. Это видно на видео, которое опубликовал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на станции метро "Дворец спорта", которая находится на Сырецко-Печерской линии.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Такой поступок взбудоражил пользователей сети.

"Жаль током не убило", - прокомментировала Олекса Месник.

Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

"Для начала хоть бы 15 суток дали чтобы знал, что творить в следующий раз", - отметила Tati Anna.

Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

"Это ж два минуса могло быть. Руку подающий и дурачок", - написал Роман Морозов.

Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в Одессе пьяный мужчина попал под трамвай и ему отрезало ногу.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина уснул на рельсах метро. При этом прохожие пытались его разбудить, но это было безуспешно.