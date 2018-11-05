На крики не реагировал: в Киеве мужчина уснул на рельсах метро

Коллаж РБК-Украина

Прохожие пытались разбудить мужчину, но безуспешно

В Киеве пассажиры метро обнаружили на рельсах спящего мужчину. Об этом рассказал на своей странице в Facebook Влад Антонов.

Влад Антонов сообщил, что инцидент произошел рано утром на столичной станции метро Крещатик. Очевидцы рассказали, что он спал в желобе между рельсами и на крики горожан не реагировал.

"Лег поспать в желобе на путях метро Крещатик: утром в понедельник, не секрет, очень хочется спать и не хочется на работу. Один из жителей столицы не смог совладать с соблазном и улегся вздремнуть просто в желобе между рельсами метро в центре Киева. На крики и охи очевидцев не реагировал", - написал на своей странице Антонов.

Он рассказал, что вскоре мужчину дежурная смена убрала с путей и передала его досыпать в ближайшее отделение полиции.

Скриншот фото (facebook.com/vlad.life)

Выяснилось, что уснул мужчина не просто так, а потому что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Влад Антонов напомнил, что желоб можно использовать только в критических ситуациях для спасения жизни.

"Вскоре был убран с путей дежурной сменой и передан досыпать в отделение полиции. Очень пьян. Граждане, это конечно оригинальная идея, но не рекомендуем повторять. Желоб используется в критических ситуациях для спасения жизни, а не для отдыха", - добавил Влад Антонов.



Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)

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Видео: РБК-Украина