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На крики не зважав: у Києві чоловік заснув на рейках метро

STYLERПодії    05.11.2018 - 19:50
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Перехожі намагалися розбудити чоловіка, але безуспішно

У Києві пасажири метро виявили на рейках сплячого чоловіка. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook Влад Антонов.

Влад Антонов повідомив, що інцидент стався рано вранці на столичній станції метро Хрещатик. Очевидці розповіли, що він спав у жолобі між рейками і на крики городян не реагував.

"Ліг поспати в жолобі на шляхах метро Хрещатик: вранці в понеділок, не секрет, дуже хочеться спати і не хочеться на роботу. Один з жителів столиці не зміг впоратися зі спокусою і ліг подрімати просто в жолобі між рейками метро в центрі Києва. На крики і охи очевидців не реагував", - написав на своїй сторінці Антонов.

Він розповів, що незабаром чоловіка чергова зміна прибрала з шляхів і передала його досипати в найближче відділення поліції.

На крики не зважав: у Києві чоловік заснув на рейках метро

Скріншот фото (facebook.com/vlad.life)

З'ясувалося, що заснув чоловік не просто так, а тому що був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Влад Антонов нагадав, що жолоб можна використовувати тільки в критичних ситуаціях для порятунку життя.

"Незабаром був прибраний з шляхів черговою зміною і переданий досипати у відділення поліції. Дуже п'яний. Громадяни, це звичайно оригінальна ідея, але не рекомендуємо повторювати. Жолоб використовується в критичних ситуаціях для порятунку життя, а не для відпочинку", - додав Влад Антонов.

На крики не зважав: у Києві чоловік заснув на рейках метро
Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що у Києві пенсіонерка-шахрайка здавала одну і ту ж квартиру різним людям.

А також писали про те, що нова мешканка зоопарку під Києвом зворушила мережу.

Відео: РБК-Україна

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