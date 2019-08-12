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Було спекотно: Брежнєва потрапила в неприємний інцидент на концерті (відео)

STYLERЖиття    12.08.2019 - 22:03
Було спекотно: Брежнєва потрапила в неприємний інцидент на концерті (відео)
Брежнєва потрапила в незручну ситуацію на концерті (Колаж РБК-Україна)

Технічні працівники сцени були в паніці і не змогли нічого зробити

Віра Брежнєва, відома українська співачка, яка будує свою кар'єру в РФ і неодноразово піддавалася за це критики з боку фанатів, потрапила в неприємну ситуацію на концерті. Відео інциденту Брежнєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Віра Брежнєва розповіла, що під час її виступу на фестивалі "Спека" в Баку стався збій в піротехнічній системі і вона опинилася в оточенні холодного диму.

"Під час виступу на "Жарафест" стався збій піротехнічної системи, я про це не знала, просто не звернула уваги на дивний стовп холодного диму. Але вирішила, що така задумка і продовжувала співати", - повідомила артистка.

Було спекотно: Брежнєва потрапила в неприємний інцидент на концерті (відео)

Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Вона додала, що за лаштунками в цей момент почали переживати, так як зупинити потік холодного диму не могли.

"Як розповіли очевидці, за лаштунками в цей момент було "весело", тому що зупинити цей дим не міг ніхто. Але номер вирішили не переривати, і правильно зробили! Як бачите, спекотно було у нас, навіть під холодним димом. Енергетика зашкалювала", - зазначила Брежнєва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

У коментарях користувачі відзначили, що холодний дим зовсім не зіпсував виступ і пожартували, що це схоже на рекламу нової пісні Дорофєєвої.

Було спекотно: Брежнєва потрапила в неприємний інцидент на концерті (відео)Було спекотно: Брежнєва потрапила в неприємний інцидент на концерті (відео)Було спекотно: Брежнєва потрапила в неприємний інцидент на концерті (відео)Було спекотно: Брежнєва потрапила в неприємний інцидент на концерті (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Віра Брежнєва раптово згадала, що вона українка.

А також розповідали про те, що у біографії Брежнєвої виплив цікавий факт про прапор України.

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