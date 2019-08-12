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Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 22:03
Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)
Брежнева попала в неловкую ситуацию на концерте (Коллаж РБК-Украина)

Технические работники сцены были в панике и не смогли ничего сделать

Вера Брежнева, известная украинская певица, которая строит свою карьеру в РФ и неоднократно подвергалась за это критике со стороны фанатов, попала в неприятную ситуацию на концерте. Видео инцидента Брежнева разместила на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева рассказала, что во время ее выступления на фестивале "Жара" в Баку произошел сбой в пиротехнической системе и она оказалась в окружении холодного дыма.

"Во время выступления на "Жарафест" случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто не обратила внимания на странный столб холодного дыма. Но решила, что такая задумка и продолжала петь", - сообщила артистка.

Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)

Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Она добавила, что за кулисами в этот момент начали переживать, так как остановить поток холодного дыма не могли.

"Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто. Но номер решили не прерывать, и правильно сделали! Как видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала", - отметила Брежнева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

В комментариях пользователи отметили, что холодный дым совсем не испортил выступлении и пошутили, что это похоже на рекламу новой песни Дорофеевой.

Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вера Брежнева внезапно вспомнила, что она украинка.

А также рассказывали о том, что в биографии Брежневой всплыл любопытный факт о флаге Украины.

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