"Жорстоке затримання терориста, що розкаявся": окупанти поширюють фейковое відео для дискредитації СБУ

Колаж РБК-Україна

Терористи хочуть дискредитувати СБУ

В мережі почали поширювати фейковий відеоролик, на кадрах якого "жорстоке затримання терориста на блокпості ЗСУ". В розслідуванні "Українського мілітарного порталу" вказується, що цей ролик зроблений спеціально, щоб дискредитувати програму СБУ "Тебе чекають вдома".

Відео знято автомобільним реєстратором. На ньому люди в українській формі б'ють і затримують чоловіка на якомусь блокпості. Постраждалий вимовляє фразу: "Я прийшов один, за програмою".

Як повідомляють фахівці "Українського мілітарного порталу", відео було опубліковано 16 серпня на YouTube-каналі без передплатників і інших відео.

В той же день пізно ввечері цей ролик перекочував на сайт Lost Armor з підписом: "Друг" підігнав відео зі своєю поїздочкою на українську територію. Ось і катайся до них після цього на моря".

17 серпня відео з'являється на сторінці "Зведення ополчення Новоросії" в соціальній мережі "ВКонтакте".

Скріншот фото (mil.in.ua)

Автори розслідування зазначили, що на даний момент на Донбасі працює 5 пунктів пропуску і на жодному з них немає таких будівель, як на відео. На кожному пункті стоять спеціальні модулі, які не мають нічого схожого з тими, які присутні в ролику. Також вони не схожі на пункти пропуску на Чонгарі та в Харківській області.

Скріншот фото (mil.in.ua)

"Один із наших читачів підмітив те, що номери на машині відрізняються від справжніх і можуть бути підробленими", - йдеться далі в статті.

Ще один важливий момент, на який звернули увагу автори розслідування, це той факт, що ролик починається з моменту, коли людині на землі завдає удар ногою в живіт людина в українській формі.

Вони пояснюють, що це свідчить про постановочний характер - цей кадр з перших секунд повинен викликати ненависть і негативну реакцію до ВСУ, а згодом, після слів про "програмі", і до СБУ.

"Дане відео з побиттям і арештом, зняли в невідомому місці і виклали на лівий канал ютуб, для подальшого його розповсюдження у ЗМІ "Л/ДНР" і серед бойовиків, для дискредитації програми СБУ, щоб у воюючих за псевдореспублики пропало бажання скласти зброю, скористатися даною програмою і повернутися до мирного життя, як надійшли вже багато тих, хто воювали за "Л/ДНР"", - підсумували автори розслідування

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що экс-начальник прес-центру АТО викрив черговий фейк сепаратистів.

А також писали про те, що у мережі з'явилося відео удару по позиціях бойовиків.

Відео: РБК-Україна