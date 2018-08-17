"Жестокое задержание раскаявшегося террориста": оккупанты распространяют фейковое видео для дискредитации СБУ

Коллаж РБК-Украина

Террористы хотят дискредитировать СБУ

В сети начали распространять фейковый видеоролик, на кадрах которого "жестокое задержание террориста на блокпосте ВСУ". В расследовании "Украинского милитарного портала" указывается, что этот ролик сделан специально, чтобы дискредитировать программу СБУ "Тебя ждут дома".

Видео снято автомобильным регистратором. На нем люди в украинской форме избивают и задерживают мужчину на каком-то блокпосте. Пострадавший произносит фразу: "Я пришел один, по программе".

Как сообщают специалисты "Украинского милитарного портала", видео было опубликовано 16 августа на YouTube-канале без подписчиков и других видео.

В тот же день поздно вечером этот ролик перекочевал на сайт Lost Armor с подписью: "Друг" подогнал видео со своей поездочки на украинскую территорию. Вот и катайся к ним после этого на моря".

17 августа видео появляется на странице "Сводки ополчения Новороссии" в социальной сети "ВКонтакте".

Скриншот фото (mil.in.ua)

Авторы расследования отметили, что на данный момент на Донбассе работет 5 пунктов пропуска и ни на одном из них нет таких строений, как на видео. На каждом пункте стоят специальные модули, которые не имеют ничего похожего с теми, которые присутствуют в ролике. Также они не похожи на пункты пропуска на Чонгаре и в Харьковской области.

Скриншот фото (mil.in.ua)

"Один из наших читателей подметил то, что номера на машине отличаются от настоящих и могут быть поддельными", - говорится далее в статье.

Еще один важный момент, на который обратили внимание авторы расследования, это то факт, что ролик начинается с момента, когда человеку на земле наносит удар ногой в живот человек в украинской форме.

Они объясняют, что это говорит о его постановочном характере - данный кадр с первых секунд должен вызвать ненависть и негативную реакцию к ВСУ, а впоследствии, после слов о "программе", и к СБУ.

"Данное видео с избиением и арестом, сняли в неизвестном месте и выложили на левый ютуб канал, для дальнейшего его распространения в СМИ "Л/ДНР" и среди боевиков, для дискредитации программы СБУ, чтобы у воюющих за псевдореспублики пропало желание сложить оружие, воспользоваться данной программой и вернуться к мирной жизни, как поступили уже многие воевавшие за "Л/ДНР"", - подытожили авторы расследования.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-начальник пресс-центра АТО разоблачил очередной фейк сепаратистов.

А также писали о том, что в сети появилось видео удара по позициям боевиков.

Видео: РБК-Украина