"Продолжают кошмарить врага": в сети появилось видео удара по позициям боевиков

Фото: mil.gov.ua

Ярош показал видео с Донбасса

Известный украинский общественно-политический деятель и руководитель украинской праворадикальной националистической организации "Тризуб" Дмитрий Ярош показал видео мощного удара по боевикам с Донбасса, сделав новый пост на своей странице в Facebook.

В результате удара четыре боевика получили повреждения. Была поражена техника оккупантов.

Відео без слів і музики. Але, безпілотні бомбардувальники Української Добровольчоі Армії продовжують «кошмарити» ворога... Цього разу - декілька вильотів і у орків 4 трьохсотих та вражена техніка... А ми, добровольці, ще й по землі ходимо. Тому, Слава Нації! Смерть російській федерації! Все буде Україна! P.S. Дасть Бог, найближчим часом безпілотна бомбардувальна авіація УДА вийде на інший - вищий рівень. Працюємо над цим... Опубліковано Дмитром Ярошем Середа, 15 серпня 2018 р.

Видео: удар по боевикам на Донбассе (facebook.com/dyastrub)

"Беспилотные бомбардировщики Украинской Добровольческой Армии продолжают "кошмарить" врага… В этот раз – несколько вылетов и у орков четыре трехсотых и пораженная техника… А мы, добровольцы, еще и по земле ходим", - написал в публикации Ярош.

Напомним, в сети рассказали о гибели морпеха на Донбассе.

На территории проведения Операции Объединенных сил трагически погиб украинский военнослужащий Балахчи Федор Федорович. Военнослужащие высказали свои соболезнования родным и близким героя, также как и пользователи сети.

Ранее экс-начальник пресс-центра АТО разоблачил очередной фейк сепаратистов.

Кстати, ранее мы писали о том, что АТОшник расказал, как украинцы использовали фейки росСМИ на свою пользу.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Наши отважные девушки в рядах украинской армии