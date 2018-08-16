"Продовжують кошмарити ворога": у мережі з'явилося відео удару по позиціях бойовиків

Ярош показав відео з Донбасу
Відомий український громадсько-політичний діяч і керівник української праворадикальної націоналістичної організації "Тризуб" Дмитро Ярош показав відео потужного удару по бойовикам з Донбасу, зробивши новий пост на своїй сторінці у Facebook.
В результаті удару чотири бойовики отримали пошкодження. Була вражена техніка окупантів.
Відео без слів і музики. Альо, безпілотні бомбардувальники Української Добровольчоі Армії продовжують «кошмарити» ворога... Цього разу - декілька вильотів і у орків 4 трьохсотих та вражена техніка... А ми, добровольці, ще й по землі хідно. Тому, Слава Нації! Смерть російській федерації! Все буде Україна! P. S. Дасть Бог, найближчим часом безпілотна бомбардувальна авіація УДА вийде на інший - вищий рівень. Працюємо над цим...Опубліковано Дмитром Ярошем Середа, 15 серпня 2018 р.
Відео: удар по бойовиках на Донбасі (facebook.com/dyastrub)
"Безпілотні бомбардувальники Української Добровольчої Армії продовжують "кошмарити" ворога... В цей раз – кілька вильотів і у орків чотири трьохсотих і вражена техніка... А ми, добровольці, ще й по землі ходимо", - написав у публікації Ярош.
Нагадаємо, в мережі розповіли про загибель морпеха на Донбасі.
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