Життя немовлят в небезпеці: в Дніпрі неповнолітня народила трійню раніше терміну

Фото: У Дніпрі рятують трійню (Колаж РБК-Україна)

Два малюка знаходяться в реанімації

У Дніпрі 17-річна дівчина народила трьох дітей на шостому місяці. Лікарі зараз борються за життя двох дітей, повідомляє ТСН.

17-річна Вікторія не планувала стає мамою так рано, але доля розпорядилася інакше.

Дівчина виросла в Луганську, там вона жила разом з мамою, коли почалися бойові дії. Її відправили до бабусі у Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

Там вона познайомилася зі своїм однолітком. Разом вони закінчили школу, вступили в училищі. Спочатку просто товаришували, потім почали зустрічатися. А через півроку Вікторія запідозрила недобре і звернулася до лікаря, який приголомшив її звісткою про те, що вона вагітна і відразу трійнею.

"Може, була любов. Може, пристрасть. Я не знаю. Лікар подивилася, каже: у вас двійня, ой, у вас трійня! Я думала, я заплачу. Просто пощастило, що я лежала – я б, напевно, впала. Так і тато теж сидів, він був спочатку радий, а потім", - згадує дівчина.

Потім юний тато запропонував зробити аборт, а потім зник.

"Він мені перед кесаревим написав SMS-ку, що бажає мені успіху. І все. Мені від цього чоловіка нічого не треба. Він мені подарував дітей. Спасибі йому велике", - каже Вікторія.

Коли почалися пологи, її транспортували з Верхньодніпровська в Дніпро, так як була потрібна термінова операція.

"Кожен день міг погіршити її стан внутрішний, і все це може дуже погано закінчитися. Дві дівчинки народилися з вагою менше кілограма – це екстремальна низька маса тіла", - пояснила завідуюча відділенням перинатального центру Олена Верещак.

На даний момент діти знаходяться в реанімації перинатального центру. У них дуже маленька вага і медики роблять все можливе, щоб врятувати маляток.

Своїх дочок Вікторія назвала Мирославою, Домінікою і Стефанією. Остання найменша і важить трохи більше 800 грамів.

"Як лялечка, на двох долонях вміщається", - дивується молода мама, яка відвідує діток в реанімації регулярно.

Батько дівчаток не з'явився ні до народження дітей, ні після. До Віки приїхала мама з окупованого Луганська. 34 –річна жінка вирвалася ненадовго, всього на пару тижнів, так як вдома у неї залишився однорічний малюк.

Неповнолітній мамі і її трьом маляткам зараз допомагають небайдужі люди, так як Вікторія, по суті, залишилася одна з трьома дітьми на руках.

До матері в окупований Луганськ вона виїхати не зможе, так як там нова сім'я. А у бабусі для Вікторії і трьох малюків просто не вистачить місця. У реанімації новонароджені пробудуть не менше трьох тижнів. Лікарі сподіваються, що самий критичний проміжок часу вже позаду.

Куди йти після того, як їх випишуть – молода мама не знає. Також як не знає Віка і як забезпечити своїх дочок, у неї немає ні колясок, ні ліжок, ні будинку, де б вона могла б їх ростити.

Відмовлятися від дочок мам-підліток не збирається ні за яких обставин і каже, що Мирославі, Домініці та Стефанії дадуть на честь діда по батькові.

Для тих, хто хоче допомогти Вікторії і її трьом маляткам:

4149499106344318 Семенога Вікторія Романівна

Відео: Народила трійню в 17 років (ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі жінка народила двійню на пляжі.

А також про те, що Річард Гір до 69 років знову стане батьком.

Відео: РБК-Україна