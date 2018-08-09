Жизнь младенцев в опасности: в Днепре несовершеннолетняя родила тройню раньше срока

Фото: В Днепре спасают тройню (Коллаж РБК-Украина)

Два малыша находятся в реанимации

В Днепре 17-летняя девушка родила троих детей на шестом месяце. Врачи сейчас борются за жизнь двух малышек, сообщает ТСН.

17-летняя Виктория не планировала становится мамой так рано, но судьба распорядилась иначе.

Девушка выросла в Луганске, там она жила вместе с мамой, когда начались боевые действия. Ее отправили к бабушке в Верхнеднепровск Днепропетровской области.

Там она познакомилась со своим ровесником. Вместе они закончили школу, поступили в училище. Сначала просто дружили, потом начали встречаться. А через полгода Виктория заподозрила неладное и обратилась к врачу, который огорошил ее известием о том, что она беременна и сразу тройней.

"Может, была любовь. Может, страсть. Я не знаю. Врач посмотрела, говорит: у вас двойня, ой, у вас тройня! Я думала, я заплачу. Просто повезло, что я лежала – я бы, наверное, упала. Так и папа тоже сидел, он был сначала рад, а потом", - вспоминает девушка.

Потом юный папа предложил сделать аборт, а потом исчез.

"Он мне перед кесаревым написал SMS-ку, что желает мне удачи. И все. Мне от этого мужчины ничего не надо. Он мне подарил детей. Спасибо ему большое", - говорит Виктория.

Когда начались роды, ее транспортировали из Верхнеднепровска в Днепр, так как требовалась срочная операция.

"Каждый день мог ухудшить ее состояние внутреннее, и все это могло очень плохо закончиться. Две девочки родились с весом меньше килограмма – это экстремальная низкая масса тела", - пояснила заведующая отделением перинатального центра Елена Верещак.

На данный момент дети находятся в реанимации перинатального центра. У них очень маленький вес и медики делают все возможное, чтобы спасти малышек.

Своих дочерей Виктория назвала Мирославой, Доминикой и Стефанией. Последняя самая маленькая и весит чуть больше 800 граммов.

"Как куколка, на двух ладошках умещается", - удивляется молодая мама, которая навещает деток в реанимации регулярно.

Отец девочек не появился ни до рождения детей, ни после. К Вике приехала мама из оккупированного Луганска. 34 –летняя женщина вырвалась ненадолго, всего на пару недель, так как дома у нее остался годовалый малыш.

Несовершеннолетней маме и ее троим малышкам сейчас помогают неравнодушные люди, так как Виктория по сути осталась одна с тремя младенцами на руках.

К матери в оккупированный Луганск она уехать не сможет, так как там новая семья. А у бабушки для Виктории и трех малышей просто не хватит места. В реанимации новорожденные пробудут не менее трех недель. Врачи надеются, что самый критический промежуток времени уже позади.

Куда идти после того, как их выпишут – молодая мама не знает. Также как не знает Вика и как обеспечить своих дочерей, у нее нет ни колясок, ни кроваток, ни дома, где бы она могла бы их растить.

Отказываться от дочерей мам-подросток не собирается ни при каких обстоятельствах и говорит, что Мирославе, Доминике и Стефании дадут отчество в честь деда.

Для тех, кто хочет помочь Виктории и ее троим малышкам:

4149499106344318 Семенога Виктория Романовна

Видео: Родила тройню в 17 лет (ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе женщина родила двойню на пляже.

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Видео: РБК-Украина