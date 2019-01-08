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У моторошному ДТП загинув 11-річний син українського дипломата

STYLERЖиття    08.01.2019 - 16:53
У моторошному ДТП загинув 11-річний син українського дипломата
Колаж РБК-Україна

Хлопчик разом з тренером повертався з тренування по футболу

Напередодні різдва в ДТП на Тернопільщині неподалік селища Добре поле загинув 11-річний син співробітника посольства України в Туреччині Павла Процюка. Про це повідомили на сторінці посольства у Facebook.

Трагедія сталася 4 січня - позашляховик зіштовхнувся з фурою. Водій авто, Валерій Мельницкий, який підвозив хлопчика разом зі своїм сином, також загинув на місці.

Колектив посольства України в Туреччині висловив глибокі співчуття своему співробітникові - батькові хлопця.

"Спочивай з миром, ангелику Михайлику. Ти назавжди залишишся в нашій памяті красивим, життєрадісним, щирим, відкритим 11-річним хлопчиком", - написали на сторінці посольства.

У моторошному ДТП загинув 11-річний син українського дипломата

Скріншот посту: facebook.com/UAinRT/

Загиблий хлопчик - був воротарем юнацької футбольної команди, команди, мріяв про спортивну кар'єру.

"Михайлик сидів попереду. Він був високого зросту, тому вже мав право зайняти сусіднє з водієм сидіння... Син (водія - Ред.) і ще один хлопчик сиділи ззаду, на момент аварії саме спали. Слава Богу, що вони залишилися живі", - сказав тренер хлопчика Роман Курдупель.

 

Фото з місця ДТП (facebook.com/apostolmv)

Нагадаємо, нещодавно в лікарні помер 15-річний підліток Артем Левченко, якого у листопаді 2018 року на "зебрі" збила власниця ресторанного бізнесу.

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