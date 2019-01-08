У моторошному ДТП загинув 11-річний син українського дипломата

Хлопчик разом з тренером повертався з тренування по футболу
Напередодні різдва в ДТП на Тернопільщині неподалік селища Добре поле загинув 11-річний син співробітника посольства України в Туреччині Павла Процюка. Про це повідомили на сторінці посольства у Facebook.
Трагедія сталася 4 січня - позашляховик зіштовхнувся з фурою. Водій авто, Валерій Мельницкий, який підвозив хлопчика разом зі своїм сином, також загинув на місці.
Колектив посольства України в Туреччині висловив глибокі співчуття своему співробітникові - батькові хлопця.
"Спочивай з миром, ангелику Михайлику. Ти назавжди залишишся в нашій памяті красивим, життєрадісним, щирим, відкритим 11-річним хлопчиком", - написали на сторінці посольства.
Скріншот посту: facebook.com/UAinRT/
Загиблий хлопчик - був воротарем юнацької футбольної команди, команди, мріяв про спортивну кар'єру.
"Михайлик сидів попереду. Він був високого зросту, тому вже мав право зайняти сусіднє з водієм сидіння... Син (водія - Ред.) і ще один хлопчик сиділи ззаду, на момент аварії саме спали. Слава Богу, що вони залишилися живі", - сказав тренер хлопчика Роман Курдупель.
Фото з місця ДТП (facebook.com/apostolmv)
Нагадаємо, нещодавно в лікарні помер 15-річний підліток Артем Левченко, якого у листопаді 2018 року на "зебрі" збила власниця ресторанного бізнесу.
Раніше ми публікували відео, на якому п'яний любитель риболовлі з'ясовував стосунки з поліцією.