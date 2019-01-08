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В жутком ДТП погиб 11-летний сын украинского дипломата

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 16:53
В жутком ДТП погиб 11-летний сын украинского дипломата
Коллаж РБК-Украина

Мальчик вместе с тренером возвращался с тренировки по футболу

Накануне рождества в ДТП на Тернопольщине, недалеко от поселка Доброе поле погиб 11-летний сын сотрудника посольства Украины в Турции Павла Процюка. Об этом сообщили на странице посольства в Facebook.

Трагедия произошла 4 января - внедорожник столкнулся с фурой. Водитель авто, Валерий Мельницкий, который подвозил мальчика вместе со своим сыном, также погиб на месте.

Коллектив посольства Украины в Турции выразил глубокие соболезнования своему сотруднику - отцу парня.

"Покойся с миром, ангел Мишенька. Ты навсегда останешься в нашей памяти красивым, жизнерадостным, искренним, открытым 11-летним мальчиком", - написали на странице посольства.

В жутком ДТП погиб 11-летний сын украинского дипломата

Скриншот поста: facebook.com/UAinRT/

Погибший мальчик - был вратарем юношеской футбольной команды, команды, мечтал о спортивной карьере.

"Миша сидел впереди. Он был высокого роста, поэтому уже имел право занять соседнее с водителем сидение... Сын (водителя - Ред.) и еще один мальчик сидели сзади, в момент аварии именно спали. Слава Богу, что они остались живы", - сказал тренер мальчика Роман Шкет.

 

Фото с места ДТП (facebook.com/apostolmv)

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