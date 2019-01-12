Зимова холоднеча: синоптики розповіли, де буде сильний мороз 12 січня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях вигляне сонце

У суботу, 12 січня в більшості регіонів України очікується холодна, а місцями і сніжна погода. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни можливий невеликий сніг. У Луганській і Донецькій області вночі температура опуститься до -3 -5 градусів, у Дніпрі, Полтаві та Харкові до -11 -13 градусів. Денна температура в регіоні коливатиметься від -2 до -6 градусів.

У південних областях також очікується суттєве зниження температури. В Одесі та Миколаєві вночі стовпчики термометрів покажуть -8 -10 градусів, у Херсоні -6 -8 градусів. Вдень повітря прогріється до +1 градуса. Без опадів, сонячно.

У Криму хмарно з проясненнями. Вночі -2 -4 градуси, вдень від 0 до +2 градусів.

В північних областях буде холодно, а також можливі невеликі опади у вигляді снігу. Вночі -12 -14 градусів, вдень -3 -5 градусів.

У західних областях буде хмарно, можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі від -9 до -13 градусів. Вдень температура істотно підвищиться, від 0 до -3 градусів.

В центральній частині країни вночі буде дуже холодно, -11 -13 градусів. Вдень від -1 до -3 градусів, можливий невеликий сніг.

У Києві 12 січня пройде невеликий сніг. Вдень від -2 до -4 градусів, вночі температура опуститься до -12 -14 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли про погодні умови в найближчі вихідні дні.

А також розповідали про те, що свій прогноз погоди на 12 січня дала народний синоптик Наталка Діденко.