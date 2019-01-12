Зимняя стужа: синоптики рассказали, где будет сильный мороз 12 января

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях выглянет солнце

В субботу, 12 января в большинстве регионов Украины ожидается холодная, а местами и снежная погода. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны возможен небольшой снег. В Луганской и Донецкой области ночью температура опустится до -3 -5 градусов, в Днепре, Полтаве и Харькове до -11 -13 градусов. Дневная температура в регионе будет колебаться от -2 до -6 градусов.

В южных областях также ожидается существенное понижение температуры. В Одессе и Николаеве ночью столбики термометров покажут -8 -10 градусов, в Херсоне -6 -8 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Без осадков, солнечно.

В Крыму облачно с прояснениями. Ночью -2 -4 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

В северных областях будет холодно, а также возможны небольшие осадки в виде снега. Ночью -12 -14 градусов, днем -3 -5 градусов.

В западных областях будет пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью от -9 до -13 градусов. Днем температура существенно поднимется, от 0 до -3 градусов.

В центральной части страны ночью будет очень холодно, -11 -13 градусов. Днем от -1 до -3 градусов, возможен небольшой снег.

В Киеве 12 января пройдет небольшой снег. Днем от -2 до -4 градусов, ночью температура опустится до -12 -14 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о погодных условиях в ближайшие выходные дни.

А также рассказывали о том, что свой прогноз погоды на 12 января дала народный синоптик Наталка Диденко.