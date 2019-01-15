Безкарність: у Чернігівській області браконьєри жорстоко вбили лося

Відео: ТСН/youtube.com

В Ічнянському районі Чернігівської області браконьєри вбили лося. Зовсім недавно - восени 2018 року, лосів винесли за межі Червоної книги. Тварини охоронялися законом трохи більше року. Єгері кажуть, що за півтора місяці в цьому лісі загубили вже п'ять тварин. Про це повідомила ТСН.

Кількість тварин продовжує стрімко скорочуватися. За останніми даними їх було 6 тисяч в Україні. Але тварин не перераховували вже давно.

За інформацією ресурсу, поліція затримала можливих браконьєрів на виїзді з лісу, але їх згодом відпустили.

Тварину розібрали зі знанням справи: збили роги і навіть обрізали губи. Місцевий єгер каже, що губи лося - делікатес.

Скріншот відео: ТСН/youtube.com

Місцеві жителі, почувши постріли, подзвонили в поліцію - вони приїхали, але нікого не затримали. Правоохоронці зупинили одну з двох машин, які залишали місце розправи над твариною. Першу машину, в якій імовірно було м'ясо, ніхто й не намагався зупинити, а другу - відпустили без дозволів на зброю.

"Дві машини тікали. Одна втекла, а іншу вони зупинили, перевіряли документи. М'яса не було. Були, як мені сказали, мисливські собаки, була зброя. В одного не було дозволу на зброю, він показав фотографію", – розповідає директор мисливсько-рибальського підприємства "Ічня" Сергій Калайда.

Коли в Ічні майже два роки тому вбили двох лосів, а перед цим ще двох – в сусідньому Ніжинському районі, тварину занесли в Червону книгу. Але минулої осені через суд скасували.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства лося. Але підозрюваних у них немає.

Скріншот відео: ТСН/youtube.com

Користувачі мережі обурені тим, що відбувається. Про це вони написали в коментарях до відео.

"Дайте цим дикунам вже всіх тварин вбити, щоб вони один одного вже вбивали від нудьги. Шизофреніки з рушницями бігають", - написав Devol Devo.

"Я чула, що полюванням займаються імпотенти", - припустила Роза Роза.

"На жаль, ніхто з цих тварюк не понесе покарання. "Менти" отримають свою частку, виродки продадуть лося і весело прогуляють ці гроші. Хочеться вірити, що все повернеться до них бумерангом і, може, тоді хоч до когось дійде усвідомлення того, що вони зробили. Горіть в пеклі, бездушні тварі!", - залишила гнівний коментар Наталія Чепур.

До речі, нещодавно у Черкаській області браконьєри знищили 140 кг риби, їх затримала поліція.

Нагадаємо, нещодавно з'явився "Робін Гуд", який покарав браконьєрів, які вчинили незаконну вирубку лісу.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін запропонував посилити відповідальність за незаконний вилов риби.