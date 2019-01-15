Безнаказанность: в Черниговской области браконьеры жестоко убили лося

Видео: ТСН/youtube.com

В Ичнянском районе Черниговской области браконьеры убили лося. Совсем недавно - осенью 2018 года, лосей вынесли за пределы Красной книги. Животные охранялись законом немного большим года. Егеря говорят, что за полтора месяца в этом лесу загубили уже пять животных. Об этом сообщила ТСН.

Количество животных продолжает стремительно сокращаться. По последним данным их было 6 тысяч в Украине. Но животных не пересчитывали уже давно.

По информации ресурса, полиция задержала предполагаемых браконьеров на выезде из леса, но их вскоре отпустили.

Животное разобрали со знанием дела: сбили рога и даже обрезали губы. Местный егерь говорит, что губы лося - деликатес.

Скриншот видео: ТСН/youtube.com

Местные жители, услышав выстрелы, позвонили в полицию - они приехали, но никого не задержали. Правоохранители остановили одну из двух машин, которые покидали место расправы над животным. Первую машину, в которой предположительно было мясо, никто и не пытался остановить, а вторую - отпустили без разрешений на оружие.

"Две машины убегали. Одна убежала, а другую они остановили, проверяли документы. Мяса не было. Были, как мне сказали, охотничьи собаки, было оружие. У одного не было разрешения на оружие, он показал фотографию", – рассказывает директор охотничье-рыболовного предприятия "Ичня" Сергей Калайда.

Когда в Ичне почти два года назад убили двух лосей, а перед этим еще двух – в соседнем Нежинском районе, животное занесли в Красную книгу. Но прошлой осенью через суд это отменили.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту убийства лося. Но подозреваемых у них нет.

Скриншот видео: ТСН/youtube.com

Пользователи сети возмущены происходящим. Об этом они написали в комментариях к видео.

"Дайте этим дикарям уже всех животных убить, чтобы они друг друга уже убивали от скуки. Шизофреники с ружьями бегают"﻿, - написал Devol Devo.

"Я слышала, что охотой занимаются импотенты", - предположила Роза Роза.

"К сожалению, никто из этих тварей не понесет наказание. " Менты" получат свою долю, ублюдки продадут лося и весело прогуляют эти деньги. Хочется верить, что все вернется к ним бумерангом и, может, тогда хоть до кого-то дойдет осознание того, что они сделали. Горите в аду, бездушные твари!", - оставила гневный комментарий Наталья Чепур.

Кстати, недавно в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы, их задержала полиция.

Напомним, недавно появился "Робин Гуд", который наказал браконьеров, учинившим незаконную вырубку леса.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин предложил ужесточить ответственность за незаконный вылов рыбы.