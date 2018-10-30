"Прости, Майя! Ми не змогли": в мережі повідомили про загибель відомої циркової слонихи

Колаж РБК-Україна

Майю протягом декількох років намагалися визволити з неволі і відправити на реабілітацію

У мережі повідомили про смерть легендарної цирковий слонихи Майї, яку зоозахисники намагалися звільнити. Про це повідомив засновник UAnimals Олександр Тодорчук на своїй сторінці в Facebook.

Олександр Тодорчук розповів, що за свободу слонихи Майї боролися зоозахисники всього світу. Раніше німецькі власники погодилися передати Майю на реабілітацію, але потім передумали і віддали в прокат. Після цього слониха кочувала по різним циркам поки не осіла в Україні.

У понеділок, під час гастролей в Гомелі, Білорусь, слониха Майя померла.

"Прости, Майя! Ми не змогли. Вона померла, так і не побачивши свободу. На цьому фото з Національного цирку України ви бачите слониху, за свободу якої боролися зоозахисники усього світу. Ми сподівалися звільнити Майю і всіх циркових тварин. Але свободу від всіх страждань їй принесла тільки смерть. Вчора на гастролях у білоруському Гомелі Майя померла. У цієї смерті є винні: циркові дресирувальники, директора цирків, Міністерство культури і особисто міністр", - написав Тодорчук.

Скріншот фото (facebook.com/sashatodorchuk)

Скріншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що циркова левиця злякалася овацій, прорвала огорожу і накинувся на маленьку дівчинку, яка сиділа в першому ряду.

А також ми розповідали про те, що в порту Чорноморське Одеської області гинули вівці з-за того, що чиновники не могли розібратися з документами.

Відео: РБК-Україна