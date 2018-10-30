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"Прости, Майя! Мы не смогли": в сети сообщили о гибели известной цирковой слонихи

STYLERЖивотные    30.10.2018 - 17:25
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Майю в течении нескольких лет пытались вызволить из неволи и отправить на реабилитацию

В сети сообщили о смерти легендарной цирковой слонихи Майи, которую зоозащитники пытались освободить. Об этом сообщил основатель UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.

Александр Тодорчук рассказал, что за свободу слонихи Майи боролись зоозащитники всего мира. Ранее немецкие владельцы согласились передать Майю на реабилитацию, но потом передумали и отдали в прокат. После этого слониха кочевала по разным циркам пока не осела в Украине.

В понедельник, во время гастролей в Гомеле, Беларусь, слониха Майя умерла.

"Прости, Майя! Мы не смогли. Она умерла, так и не увидев свободу. На этом фото из Национального цирка Украины вы видите слониху, за свободу которой боролись зоозащитники всего мира. Мы надеялись освободить Майю и всех цирковых животных. Но свободу от всех страданий ей принесла только смерть. Вчера на гастролях в белорусском Гомеле Майя умерла. В этой смерти есть виновные: цирковые дрессировщики, директора цирков, Министерство культуры и лично министр", - написал Тодорчук.

&quot;Прости, Майя! Мы не смогли&quot;: в сети сообщили о гибели известной цирковой слонихи

Скриншот фото (facebook.com/sashatodorchuk)

&quot;Прости, Майя! Мы не смогли&quot;: в сети сообщили о гибели известной цирковой слонихи

Скриншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что цирковая львица испугалась оваций, прорвала ограждение и накинулась на маленькую девочку, которая сидела в первом ряду.

А также мы рассказывали о том, что в порту Черноморска Одесской области погибали овцы из-за того, что чиновники не могли разобраться с документами.

Видео: РБК-Украина

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