Смерть останнього: вчені спробують врятувати вигляд білих носорогів (відео)

У Кенії помер останній самець цього виду

Вчені спробують врятувати вид північних білих носорогів, яких на планеті після смерті єдиного самця - Судану залишилося тільки двоє. Про це передає ТСН.

В Африці, в Кенії помер самець північного білого носорога, який залишався останнім на нашій планеті. Він міг врятувати вид від вимирання. Його називали останньою надією виду.

Носорогові по імені Судан було 45 років. Він жив під цілодобовим наглядом охорони, адже інших білих носорогів знищили браконьєри.

Ветеринари заповідника Ол Педжета вирішили приспати тварину, оскільки вона страждала віковими дегенеративними захворюваннями. У носорога кришилися кістки і практично перестали функціонувати м'язи.

Тепер у світі залишилися тільки дві самочки північних білих носорогів.

Перед смертю Судану у нього взяли генетичний матеріал. Гроші на це збирали через інтернет, зокрема, і на одному з відомих сайтів знайомств. Вчені прагнули зібрати близько мільйона доларів, проте змогли зібрати лише 85 тисяч доларів.

Фото: Носоріг (twitter.com-RedTRaccoon)

Дослідники планують вдатися до технології штучного запліднення та пересадити запліднену яйцеклітину тіло самки південного білого носорога. Залишилося тільки вирішити фінансове питання, тому що відновити рід коштуватиме 9 мільйонів доларів. Зоологи кажуть, що у них немає стільки коштів для такої важливої місії.

Відео: Останній носоріг (youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що в окупованому Криму так звана "влада" дозволила масовий відстріл вовків, так як "Міністерство природи" зафіксувало зростання популяції цих тварин у лісах півострова.