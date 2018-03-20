Смерть последнего: ученые попытаются спасти вид белых носорогов (видео)

В Кении умер последний самец этого вида

Ученые попробуют спасти вид северных белых носорогов, которых на планете после смерти единственного самца - Судана осталось только двое. Об этом передает ТСН.

В Африке, в Кении умер самец северного белого носорога, который оставался последним на нашей планете. Он мог спасти вид от вымирания. Его называли последней надеждой вида.

Носорогу по имени Судан было 45 лет. Он жил под круглосуточным присмотром охраны, ведь остальных белых носорогов уничтожили браконьеры.

Ветеринары заповедника Ол Педжета решили усыпить животное, поскольку оно страдало возрастными дегенеративными заболеваниями. У носорога крошились кости и практически перестали функционировать мышцы.

Теперь в мире остались только две самочки северных белых носорогов.

Перед смертью Судана у него взяли генетический материал. Деньги на это собирали через интернет, в частности, и на одном из известных сайтов знакомств. Ученые стремились собрать около миллиона долларов, однако смогли собрать лишь 85 тысяч долларов.

Фото: Носорог (twitter.com-RedTRaccoon)

Исследователи планируют прибегнуть к технологии искусственного оплодотворения и пересадить оплодотворенную яйцеклетку тело самки южного белого носорога. Осталось только решить финансовый вопрос, потому что восстановить род будет стоить 9 миллионов долларов. Зоологи говорят, что у них нет столько средств для такой важной миссии.

Видео: Последний носорог (youtube.com/ТСН)

Напомним, что в оккупированном Крыму так называемая "власть" разрешила массовый отстрел волков, так как "Министерство природы" зафиксировало рост популяции этих животных в лесах полуострова.