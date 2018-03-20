Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Смерть последнего: ученые попытаются спасти вид белых носорогов (видео)

STYLERЖивотные        20.03.2018 - 21:12
Фото: Носорог (pixabay.com)
Фото: Носорог (pixabay.com)

В Кении умер последний самец этого вида

Ученые попробуют спасти вид северных белых носорогов, которых на планете после смерти единственного самца - Судана осталось только двое. Об этом передает ТСН.

В Африке, в Кении умер самец северного белого носорога, который оставался последним на нашей планете. Он мог спасти вид от вымирания. Его называли последней надеждой вида.

Носорогу по имени Судан было 45 лет. Он жил под круглосуточным присмотром охраны, ведь остальных белых носорогов уничтожили браконьеры.

Ветеринары заповедника Ол Педжета решили усыпить животное, поскольку оно страдало возрастными дегенеративными заболеваниями. У носорога крошились кости и практически перестали функционировать мышцы.

Теперь в мире остались только две самочки северных белых носорогов.

Перед смертью Судана у него взяли генетический материал. Деньги на это собирали через интернет, в частности, и на одном из известных сайтов знакомств. Ученые стремились собрать около миллиона долларов, однако смогли собрать лишь 85 тысяч долларов.

Фото: Носорог (twitter.com-RedTRaccoon)

Исследователи планируют прибегнуть к технологии искусственного оплодотворения и пересадить оплодотворенную яйцеклетку тело самки южного белого носорога. Осталось только решить финансовый вопрос, потому что восстановить род будет стоить 9 миллионов долларов. Зоологи говорят, что у них нет столько средств для такой важной миссии.

Видео: Последний носорог (youtube.com/ТСН)

Напомним, что в оккупированном Крыму так называемая "власть" разрешила массовый отстрел волков, так как "Министерство природы" зафиксировало рост популяции этих животных в лесах полуострова.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Самый страшный враг птиц - голод": советы, как спасти жизнь замерзающим аистам Волонтеры спасают от смерти аистов, которые вернулись в Украину (фото)
Теги: носорог, животные
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top