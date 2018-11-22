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"За гідність худоби": у Швейцарії проведуть незвичайний референдум

STYLERТварини    22.11.2018 - 14:57

Відео: YouTube/ТСН

В Швейцарії вирішили провести референдум "За гідність худоби", де місцеві жителі повинні визначитися, якими мають бути корови – з рогами або без. Про це повідомляє ТСН.

Виявилося, що в Швейцарії, де корови є національним символом, тільки 10% з них мають роги, іншим їх видаляють ще, коли вони маленькі.

Швейцарські активісти стурбовані таким станом справ, так як роги допомагають тваринам спілкуватися і регулюють температуру тіла. А безрогих корів набагато зручніше тримати в невеликих хлівах, що істотно знижує витрати на зміст.

Крім того, активісти готові заплатити кожному фермеру $200 за кожну рогату корову.

Референдум ініціював місцевий фермер Армін Каполь, який вважає, що коровам потрібні роги і вони дуже важливі для їх здоров'я.

Швейцарський референдум зацікавив також і українських фермерів. Вони вважають, що крім всіх інших незручностей, коровам потрібні роги також для краси.

"Не треба ріжки відрізати, тому що вони будуть непривабливі", - вважає власниця корови Галина.

А ось відомий в Україні фермер Григорій з села Семенівка не згоден і вважає, що роги потрібно видаляти обов'язково, так як вони можуть стати причиною серйозних травм.

"В табуні хтось хоче показати, що я старша. Можуть по боці рогом. Травмують вим'я. Тоді молоко з кров'ю йде, і корова довго хворіє", - розповів Григорій і додав, що своїм телятам він поки роги не прибирає, так як немає спеціальної апаратури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що кияни обурені міні-зоопарком в ТЦ, де сурикатів помістили в маленький простір.

А також розповідали про те, що у мережі обурені провалом важливого зоозахисного законопроекту.

Відео: РБК-Україна

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