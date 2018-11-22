"За достоинство скота": в Швейцарии проведут необычный референдум

Видео: YouTube/ТСН

В Швейцарии решили провести референдум "За достоинство скота", где местные жители должны определиться, какими должны быть коровы – с рогами или без. Об этом сообщает ТСН.

Оказалось, что в Швейцарии, где коровы являются национальным символом, только 10% из них имеют рога, остальным их удаляют еще, когда они маленькие.

Швейцарские активисты обеспокоились таким положением дел, так как рога помогают животным общаться и регулируют температуру тела. А безрогих коров намного удобнее держать в небольших хлевах, что существенно снижает расходы на содержание.

Кроме того, активисты готовы заплатить каждому фермеру $200 за каждую рогатую корову.

Референдум инициировал местный фермер Армин Каполь, который считает, что коровам нужны рога и они очень важны для их здоровья.

Швейцарский референдум заинтересовал также и украинских фермеров. Они считают, что кроме всех остальных неудобств, коровам нужны рога также для красоты.

"Не надо рожки отрезать, потому что они будут некрасивые", - считает владелица коровы Галина.

А вот известный в Украине фермер Григорий из села Семеновка не согласен и считает, что рога нужно удалять обязательно, так как они могут стать причиной серьезных травм.

"В табуне кто-то хочет показать, что я старшая. Могут по боку рогом. Травмируют вымя. Тогда молоко с кровью идет, и корова долго болеет", - рассказал Григорий и добавил, что своим телятам он пока рога не убирает, так как нет специальной аппаратуры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что киевляне возмущены мини-зоопарком в ТЦ, где сурикатов поместили в маленькое пространство.

А также рассказывали о том, что в сети возмущены провалом важного зоозащитного законопроекта.

Видео: РБК-Украина