Зоозахисники хочуть викупити овець, звільнених з Чорноморського порту

Фото: Колаж РБК-Україна

Тварин планують передати новому власнику

Волонтери хочуть викупити овець, яким вдалося залишитися в живих після двотижневого полону в порту Чорноморськ, де два тижні без їжі і води перебували майже 300 овець. Про це повідомляється в групі соціальної мережі Facebook.

"Одним з варіантів подальших подій є викуп тварин за невелику вартість і передача їх новому власнику. Потенційно такий вже є, з умовами утримання і без планів вбити", - написано у повідомленні.

Зоозахисники стверджують, що вже почали шукати юристів, щоб ті змогли дати оцінку сформованій ситуації і проконсультували щодо подання позову власниці тварин.

Також у повідомленні зазначено: "На даний момент всі збори на допомогу вівцям закриті, далі буде інформація про суму викупу, перевезення овець на нове місце проживання".

Скріншот поста: (facebook.com/UAnimals.official)

Нагадаємо, що багато вівць загинули і знаходилися у вантажівці разом з живими.

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Відео: РБК-Україна