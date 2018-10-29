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Зоозахисники хочуть викупити овець, звільнених з Чорноморського порту

STYLERТварини    29.10.2018 - 07:20
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Тварин планують передати новому власнику

Волонтери хочуть викупити овець, яким вдалося залишитися в живих після двотижневого полону в порту Чорноморськ, де два тижні без їжі і води перебували майже 300 овець. Про це повідомляється в групі соціальної мережі Facebook.

"Одним з варіантів подальших подій є викуп тварин за невелику вартість і передача їх новому власнику. Потенційно такий вже є, з умовами утримання і без планів вбити", - написано у повідомленні.

Зоозахисники стверджують, що вже почали шукати юристів, щоб ті змогли дати оцінку сформованій ситуації і проконсультували щодо подання позову власниці тварин.

Також у повідомленні зазначено: "На даний момент всі збори на допомогу вівцям закриті, далі буде інформація про суму викупу, перевезення овець на нове місце проживання".

Зоозахисники хочуть викупити овець, звільнених з Чорноморського порту

Скріншот поста: (facebook.com/UAnimals.official)

Нагадаємо, що багато вівць загинули і знаходилися у вантажівці разом з живими.

До речі, раніше ми писали про те, що у Замбії уряд хоче знищити дві тисячі бегемотів.

А також розповідали про те, що браконьєрів закликали не стріляти в благородних птахів.

Відео: РБК-Україна

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