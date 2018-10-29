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Зоозащитники хотят выкупить овец, освобожденных из Черноморского порта

STYLERЖивотные    29.10.2018 - 07:20
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Животных планируют передать новому владельцу

Волонтеры хотят выкупить овец, которым удалось остаться в живых после двухнедельного плена в порту Черноморск, где две недели без пищи и воды находились почти 300 овец. Об этом сообщается в группе социальной сети Facebook.

"Одним из вариантов дальнейших событий является выкуп животных за небольшую стоимость и передача их новому владельцу. Потенциально такой уже есть, с условиями содержания и без планов убить", - написано в сообщении.

Зоозащитники утверждают, что уже принялись искать юристов, чтобы те смогли дать оценку сложившейся ситуации и проконсультировали касательно подачи иска владелице животных.

Также в посте указано: "На данный момент все сборы на помощь овцам закрыты, дальше будет информация о сумме выкупа, перевозке овец на новое место жительства".

Зоозащитники хотят выкупить овец, освобожденных из Черноморского порта

Скриншот поста: (facebook.com/UAnimals.official)

Напомним, что многие овцы погибли и находились в фуре вместе с живыми.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Замбии правительство хочет уничтожить две тысячи бегемотов.

А также рассказывали о том, что браконьеров призвали не стрелять в благородных птиц. 

Видео: РБК-Украина

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