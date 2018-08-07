"А що буде з дитиною?": Олена Шоптенко повідомила про важливі зміни в житті (фото)

Молода мама зібралася працювати у звичному темпі
Популярна українська танцівниця, хореограф, майстер спорту міжнародного класу і переможниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка 9 червня 2018 року народила первістка, виходить з декрету. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Хореограф поділилася зворушливим знімком з маленьким сином Олексієм.
"Ну, ось і настав той день, коли мамина не дуже вдала спроба побути в декреті офіційно вважається закінченою. Тепер до робочих буднів молокозаводу додається ще і робота. Є вираз "рухайся у темпі вальсу", а у мене є відчуття, що тепер потрібно рухатися "в темпі свінгу", - відзначила 30-річна артистка.
"Відмінного вам робочого тижня, а я постараюся скоро вас трошки і, сподіваюся, радісно дивувати!" – додала вона.
Фото: Олена Шоптенко з сином (instagram.com/alena_shoptenko)
На знімок звернула увагу відома українська співачка Джамала, яка не так давно також вперше стала мамою.
"Краса!" - написала виконавиця.
Деякі розкритикували вихід танцівниці з декрету і запитали, хто буде дивитися за малюком. Фото прокоментували багато користувачів мережі:
"Не розумію, навіщо так рано виходити на роботу, дитині потрібна мама, а не нянька або ще хтось!".
"Удачі Вам в цій не легкій справі. Поєднувати настільки важливу роль мами з роботою дуже складно, але я впевнена, Ви впораєтеся".
"Як же Вам личить бути мамою!".
"Альона, а хто буде з дитиною, як будеш справлятися? Питаю тому, що я також мама (3 місяці) і не можу зрозуміти, як я можу вийти на роботу. Поділіться ідеями".
"Відмінне фото".
"Ви така жіночна".
"А на кого малюка?".
Скріншот поста (instagram.com/alena_shoptenko)
Скріншот коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)
Варто відзначити, що в 2016 році Шоптенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став підприємець Олексій Іванов. Першим чоловіком хореографа був Дмитро Дікусар.
До речі, Олена Шоптенко показала зворушливе фото з чоловіком і сином.
Раніше Шоптенко розповіла про пологи.
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