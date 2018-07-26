Аліна Астровська: що відомо про нову ведучу шоу "Орел і Решка. Морський сезон"

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровська - автор музики та пісень, у дівчини є кілька кліпів

Ведучою другого сезону популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Морський сезон" стала 28-річна Аліна Астровська. Про це творці проекту офіційно повідомили 26 липня. Тепер Аліна стала новою співведучою Колі Серги, з яким раніше в морському сезоні знімалася Маша Гамаюн.

"Ось же вона! Нова ведуча "Морського сезону 2" Аліна Астровська! Просимо любити, шанувати і не бути занадто суворими", - повідомили на офіційній instagram-сторінці шоу.

Аліна Астровська та Коля Серга - ведучі морського сезону "Орла і Решки" (фото: instagram.com/orelireshka_official)

Аліна Астровська: творчість

Що ж відомо про нову ведучу "Орла і Решки"?

Так, Аліна - уродженка Донецька. Талановита дівчина з'явилася на світ в 1989 році (18 жовтня).

Сама Астровська позиціонує себе як багатогранну особистість: вона і ведуча, і співачки, і автор пісень, музики, захоплюється фотографією, веде свій персональний блог.

Регіна Тодоренко і Аліна Астровська - хороші подруги (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Крім телеведучої, дівчина також дуже активно розвивається саме в ролі співачки. Цікаво, що як і екс-ведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко, Астровська також була солісткою української поп-групи REAL O. Проте з часом дівчина вирішила розвивати свою сольну кар'єру.

Так, в 2017 році Аліна стала учасницею вокального шоу "Успіх" на російському телеканалі "СТС". На жаль, вона так і не здобула перемогу в цьому проекті, але змогла рішуче заявити про себе.

Примітно, що Аліна виступає і автором своїх пісень!

Виступ Аліни Астровської на шоу "Успіх" з авторською піснею "Дихаю"

До речі, за кадром підтримати Аліну прийшла і її подруга – Регіна Тодоренко!

Більш того, на сьогоднішній день в портфоліо Аліни є кілька кліпів. Знову-таки, автором музики і слів виступає сама талановита дівчина – нова ведуча морського сезону "Орла і Решки".

Аліна Астровська: кліпу на авторську пісню "Касайся"

На даний момент у кар'єрі Аліни почалася нова світла смуга подорожей.

Аліна Астровська: особисте життя

У 2014 року Астровська була учасницею і головною героїнею проекту на Новому каналі "Герої&Коханці". Тоді дівчина виступила "головною холостячкою країни" і намагалася в рамках шоу відшукати собі чоловіка.

При цьому перед участю у шоу Аліна не приховувала, що вже була заміжня. Екс-чоловіком Астровською був футболіст Євген Бредун, з яким вона офіційно прожила три роки в шлюбі!

Аліна Астровська та Євген Бредун (фото: vremia.in.ua)

За словами Аліни, з Євгеном Бредуном вони зустрілися, коли дівчині було 16 років, вона якраз була випускницею в школі. Це була любов з першого погляду. Вже в 18 дівчина вийшла заміж. І хоча молоді люди згодом розлучилися, але Аліна запевняє, що ці роки були щасливими.

"Всі ці роки поряд зі мною був добрий чоловік. Він був мені другом. І я рада, що уникла шести років експериментів і пошуків. Як, наприклад, в інших дівчаток – у школі зустрілися, в інституті, набили шишок, серце порвали... У мене був один чоловік. Я – віддана людина, і інститут шлюбу мені дуже підходить. Хоча і трохи суперечить моїй активності. Тим не менш, я сімейна, господарська. Люблю готувати, створювати домашній затишок, прикрашати своє "гніздо", - розповіла в одному з інтерв'ю Аліна Астровська.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

І хоча пара особливо в шлюбі не сварилася і в принципі знаходила порозуміння, але через кілька років подружнє життя дало тріщину. Як пояснює телеведуча, всьому виною – "кризовий момент". А якщо по правді, то Євген покохав іншу жінку.

"Все дуже банально: у нас був якийсь кризовий момент, хтось комусь не додав уваги, любові і т. п. І чоловік знайшов розраду в інтернет-романі: став листуватися з якоюсь жінкою "ВКонтактє". В результаті заявив, що закохався: "Що, людина не може закохатися?". В розриві завжди винні двоє – і він був у чомусь неправий по відношенню до мене, і я по відношенню до нього", - відверто зізналася Астровська.

Після зради чоловіка пара розійшлася. За словами Аліни, вже через півроку після розриву Євген Бредун пропонував їй знову зійтися і навіть завести дітей. Але дівчина відмовилася.

"Йому було комфортно в своїй зоні. І я стала аналізувати: чи варто повертати ці відносини? Або просто прийшов час розійтися? І зрозуміла, що люблю цю людину вже як родича, а не як чоловіка. Він три рази пробував мене повернути", - згадує Аліна.

Астровська та її чоловік Ігор

В 2016 році нова ведуча "Орла і Решки" перестала бути завидною холостячкой, оголосивши про нове заміжжя.

Так, обранцем Астровською став бізнесмен Ігор. При цьому пропозицію своїй коханій чоловік зробив в Іспанії.

"Пропозицію було в моїй улюбленій Барселоні.Ігор спонтанно відвіз мене в аеропорт, куди ми їдемо – я здогадалася вже тоді, коли ми виїхали на Бориспільську трасу. І те, що всю дорогу я перераховувала, кого ми їдемо зустрічати.

Загалом, він сам зібрав мої речі, паспорт, купив квитки і до останнього не казав, куди ми летимо. Коли дізналася, то дуже зраділа, бо давно не бачила подругу. Думала, це весь сюрприз. Але, виявилося, немає. Він підготувався хвацько, як я люблю, як в детективі, зібрав всі факти, всі зацепочки з нашого спілкування, все об'єднав в одне і зробив мені пропозицію. Коли він зробив мені пропозицію, я плакала 15-20 хвилин", - розповіла Аліна.

Дівчина неохоче розповідає про свого чоловіка. Тільки зізналася, що вони з ним практично однолітки. Ігор постійно пробує щось нове, але чим конкретно він займається, Аліна не говорить.

Спортивна Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поки що Аліна активно займається підготовкою нових випусків шоу "Орел і Решка. Морський сезон". Наскільки гармонійно вона зможе перевтілитися в роль телеведучої популярного проекту, дізнаємося зовсім скоро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проекту "Орел і Решка. Перезавантаження" покинув один з ведучих - Антон Птушкін. Після відходу телеведучий поспішив пояснити причину такого рішення. При цьому Птушкін попередив, що пішов з "Орла і Решки" по своїй волі.