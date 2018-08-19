Аліна Гросу розповіла про роман з одруженим футболістом і пластичні операції

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Епатажна Гросу розповіла, що у її мами був шостий розмір грудей

Українка за походженням, 23-річна екс-протеже Григорія Лепса — Аліна Гросу вважається новим секс-символом російського шоу-бізнесу. Маленька дівчинка, що танцювала з дитячими хітами перетворилася в гарячу блондинку з апетитними формами і провокаційними текстами. Нещодавно в інтерв'ю з виданням SUPER вона розповіла про особисте життя, кар'єру і свій секрет краси.

Величезна увага приділена зовнішності Гросу, адже вона визнана найсексуальнішою зіркою шоубізу в Росії. Чутки про велику кількість пластичних операцій вона прокоментувала з посмішкою.

"Я за свої 23 роки жодного разу не вдавалася до таких речей і готова сказати це на будь-якому детекторі брехні! Справа в тому, що в мене українське коріння, і якщо ви подивитеся на мою маму — а у неї шостий розмір грудей, наприклад, вам все стане ясно. Іноді хочеться навпаки не збільшити, а зменшити обсяги!" — поділилася дівчина.

Також Гросу згадала про роман із зіркою світового футболу форвардом Аргентинської збірної Маркосом Рохо. Дівчина вважає цю сторінку свого життя затьмареною брехнею і обманом, однак не соромиться зізнатися, що допустила помилку.

"Я познайомилася з Маркосом, коли він грав у московському "Спартаку" — я зайшла в бар, де він сидів зі своїм агентом і пив пиво. Я відразу піймала на собі його погляд, ми познайомилися, а потім почали зустрічатися. Сиділи в ресторанах, гуляли, а я, так як мало що розуміла в футболі, якийсь час навіть не знала, хто він. Для мене це був просто звичайний симпатичний хлопець, іноземець. Як-то раз нас побачив мій друг і "Аліна, а ти знаєш хто він? Це ж Маркос Рохо". Я погуглила і з подивом виявила, що Маркос одружений. Потім побачила на його руці татуювання з жіночим ім'ям — як виявилося пізніше, це було ім'я його дочки, яка у нього народилася буквально за три дні до нашого знайомства. При цьому він весь час повторював, що я — його "only one love" і все таке. Коли я запитала в лоб про дружину і дітей, єдине, що він сказав — "Як ти дізналася?". Звичайно ж, для мене це був крах всього. Спочатку мені було шкода себе, а потім його дружину, яка нічого не знала. Звичайно, наші відносини припинилися".

Раніше в мережі з'явилися фотографії з спільного відпочинку Гросу і Рохо в одному з клубів Москви.

Співачка також пролила світло на плани щодо кар'єри: дівчина планує випустити кліп на пісню "Найки". Крім того, незабаром на російському телебаченні з'явиться кілька серіалів з її участю.

Нагадаємо, що виїхала в РФ українська зірка названа новим секс-символом.

До цього Аліна Гросу похвалилася обручкою.

Раніше повідомлялося, що Аліні Гросу не догодила її мати. Співачка поскаржилася на свогю фігуру.

Відео: (video.rbc.ua)