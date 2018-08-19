Алина Гросу рассказала о романе с женатым футболистом и пластических операциях

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Эпатажная Гросу рассказала, что у ее мамы был шестой размер груди

Украинка по происхождению, 23-летняя экс-протеже Григория Лепса — Алина Гросу считается новым секс-символом российского шоу-бизнеса. Маленькая девочка, которая танцевала с детскими хитами превратилась в горячую блондинку с аппетитными формами и провокационными текстами. Недавно в интервью с изданием SUPER она рассказала о личной жизни, карьере и своем секрете красоты.

Огромное внимания уделено внешности Гросу, ведь она признана самой сексуальной звездой шоубиза в России. Слухи о большом количестве пластических операций она прокомментировала с улыбкой.

"Я за свои 23 года ни разу ни прибегла к таким вещам и готова сказать это на любом детекторе лжи! Дело в том, что у меня украинские корни, и если вы посмотрите на мою маму — а у нее шестой размер груди, например, вам все станет ясно. Иногда хочется наоборот не увеличить, а уменьшить объемы!" — поделилась девушка.

Также Гросу вспомнила о романе со звездой мирового футбола форвардом Аргентинской сборной Маркосом Рохо. Девушка считает эту страницу своей жизни омраченной ложью и обманом, однако не стесняется признаться, что допустила ошибку.

"Я познакомилась с Маркосом, когда он играл в московском "Спартаке" — я зашла в бар, где он сидел со своим агентом и пил пиво. Я сразу поймала на себе его взгляд, мы познакомились, а потом начали встречаться. Сидели в ресторанах, гуляли, а я, так как мало что понимала в футболе, какое-то время даже не знала, кто он. Для меня это был просто обычный симпатичный парень, иностранец. Как-то раз нас увидел мой друг и "Алина, а ты знаешь кто он? Это же Маркос Рохо". Я погуглила и с удивлением обнаружила, что Маркос женат. Потом увидела на его руке татуировку с женским именем — как оказалось позже, это было имя его дочки, которая у него родилась буквально за три дня до нашего знакомства. При этом он все время повторял, что я — его "only one love" и все такое. Когда я спросила в лоб о жене и детях, единственное, что он сказал — "Как ты узнала?". Конечно же, для меня это было крушение всего. Сначала мне было жалко себя, а потом его жену, которая ничего не знала. Конечно, наши отношения прекратились".

Ранее в сети появились фотографии с совместного отдыха Гросу и Рохо в одном из клубов Москвы.

Певица также пролила свет на планы относительно карьеры: девушка планирует выпустить клип на песню "Найки". Кроме того, скоро на русском телевидении появится несколько сериалов с ее участием.

Напомним, что уехавшая в РФ украинская звезда названа новым секс-символом.

До этого Алина Гросу похвасталась обручальным кольцом.

Ранее сообщалось, что Алине Гросу не угодила ее мать. Певица пожаловалась на свогю фигуру.

Видео: (video.rbc.ua)