Уехавшая в РФ украинская звезда названа новым секс-символом

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица недавно выпустила новую песню

Известная украинская певица Алина Гросу, которая уже долгое время живет и работает в России, становится на новую ступень популярности. 23-летнюю звезду, которая недавно разделась для мужского глянца, признали новым секс-символом шоу-бизнеса. Об этом написало издание Super.ru.

"В чарты iTunes стремительно ворвался хит 23-летней Алины Гросу — сексапильной блондинки, претендующей на статус нового секс-символа для заскучавшей и утомленной одними и теми же поп-дивами аудитории", - написали в издании.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

В издании назвали Гросу "эффектной девушкой", которая вряд ли оставит равнодушным поп-слушателей и любителей мужских глянцевых журналов с откровенными фото.

По окончанию школы, Гросу стала студенткой московского ВГИКа. Она продолжила заниматься музыкой и снималась в фильмах. Вскоре певица попала в продюсерский центр скандального Григория Лепса.

Однако на этом этапе карьера не заладилась, поскольку продюсерский центр Лепса сотрясали скандалы и разборки в команде артиста.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Об истинных причинах ухода от певца Гросу не распространяется. После разрыва контракта с Лепсом, певица занялась своей раскруткой сама. Гросу является автором своих песен и идей клипов. Она уже успела появиться на страницах журнала Maxim в откровенной фотосессии.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Также отмечается, что Гросу была замечена рядом с аргентинским футболистом Маркосом Рохо, который забил решающий гол в матче в плей-офф на ЧМ-2018 в Москве.

Видео: Алина Гросу – Найки (YouTube/Alina Grosu)

Алина Гросу родилась 9 июня 1995 года в Черновцах. Уже в детстве Гросу выступала на сцене и пела для публики. В 7 лет семья маленькой артистки переехала в Киев. С этого момента Гросу начала активную профессиональную карьеру в шоу-бизнесе. В августе 2010-го Гросу приехала в Москву, где начала учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова.

Напомним, украинская певица разделась для мужского глянца в России.

Ранее сообщалось, что Алине Гросу не угодила ее мать. Певица пожаловалась на свогю фигуру.

Кстати, поклонники пристыдили Алину Гросу за вульгарные снимки.

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