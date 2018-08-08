Українська зірка, яка виїхала в РФ, названа новим секс-символом

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка нещодавно випустила нову пісню

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка вже довгий час живе і працює в Росії, стає на новий щабель популярності. 23-річну зірку, яка нещодавно роздяглася для чоловічого глянцю, визнали новим секс-символом шоу-бізнесу. Про це написало видання Super.ru.

"У чарти iTunes стрімко увірвався хіт 23-річної Аліни Гросу - сексапільної білявки, яка претендує на статус нового секс-символу для стомленої одними і тими ж поп-дівами аудиторії", - написали у виданні.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

У виданні назвали Гросу "ефектною дівчиною", яка навряд чи залишить байдужим поп-слухачів і любителів чоловічих глянцевих журналів з відвертими фото.

Після закінчення школи Гросу стала студенткою московського ВДІКу. Вона продовжила займатися музикою і знімалася в фільмах. Незабаром співачка потрапила в продюсерський центр скандального Григорія Лепса.

Однак на цьому етапі кар'єра не склалася, оскільки продюсерський центр Лепса переповнювали скандали і розбирання в команді артиста.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Про справжні причини відходу від співака Гросу не поширюється. Після розриву контракту з Лепсом, співачка зайнялася своєю розкруткою сама. Гросу є автором своїх пісень та ідей кліпів. Вона вже встигла з'явитися на сторінках журналу Maxim у відвертій фотосесії.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Також наголошується, що Гросу була помічена поряд з аргентинським футболістом Маркосом Рохо, який забив вирішальний гол у матчі в плей-офф на ЧС-2018 в Москві.

Відео: Аліна Гросу - Найки (YouTube / Alina Grosu)

Аліна Гросу народилася 9 червня 1995 року в Чернівцях. Уже в дитинстві Гросу виступала на сцені і співала для публіки. У 7 років сім'я маленької артистки переїхала до Києва. З цього моменту Гросу почала активну професійну кар'єру в шоу-бізнесі. У серпні 2010-го Гросу приїхала в Москву, де почала вчитися у Всеросійському державному інституті кінематографії імені С. А. Герасимова.

Нагадаємо, українська співачка роздяглася для чоловічого глянцю в Росії.

Раніше повідомлялося, що Аліні Гросу не догодила її мати. Співачка поскаржилася на свого фігуру.

До речі, шанувальники присоромили Аліну Гросу за вульгарні знімки.

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