Анджеліна Джолі проти Бреда Пітта: актор виграв розгляд, щоб бачитися з дітьми

Фото: Анджеліна Джолі і Бред Пітт (instagram.com-bradpittoficial)

Актор відсудив у Джолі можливість бачитися зі своїми дітьми

Пройшло чергове судове слухання у шлюборозлучному процесі між Анджеліною Джолі і Бредом Піттом з приводу опіки над дітьми, в якому голлівудський актор отримав можливість бачитися зі своїми дітьми. Про це повідомляє New York Post.

Тепер Пітт зможе бачитися з дітьми раз на два дні і мінімум чотири години у навчальні дні та мінімум 12 годин у дні, вільні від шкільних занять.

До речі, минулого тижня Джолі звинуватила екс-чоловіка в його небажанні утримувати своїх шістьох дітей, але представники актора заявили, що він заплатив колишній дружині близько дев'яти мільйонів доларів.

Раніше культова американська актриса Анджеліна Джолі була госпіталізована з психічним розладом.

Нагадаємо, що зараз Джолі знімається в новому фентезійному фільмі "Малефісента-2". Нещодавно в мережі з'явилися перші фото Анджеліни зі зйомок картини. До речі, команда фільму вирішила припинити роботу над стрічкою, поки голлівудська зірка не відновиться.

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