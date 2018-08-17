Анджелина Джоли против Брэда Питта: актер выиграл разбирательство, чтобы видеться с детьми

Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт (instagram.com-bradpittoficial)

Актер отсудил у Джоли возможность видеться со своими детьми

Прошло очередное судебное слушание в бракоразводном процессе между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми, в котором голливудский актер получил возможность видеться со своими детьми. Об этом сообщает New York Post.

Теперь Питт сможет видеться с детьми раз в два дня и минимум четыре часа в учебные дни и минимум 12 часов в дни, свободны от школьных занятий.

К слову, на прошлой неделе Джоли обвинила экс-супруга в его нежелании содержать своих шестерых детей, но представители актера заявили, что он заплатил бывшей жене около девяти миллионов долларов.

Ранее культовая американская актриса Анджелина Джоли была госпитализирована с психическим расстройством.

Напомним, что сейчас Джоли снимается в новом фэнтезийном фильме "Малефисента-2". Недавно в сети появились первые фото Анджелины со съемок картины. К слову, команда фильма решила приостановить работу над лентой, пока голливудская звезда не восстановится.

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