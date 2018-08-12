Сдали нервы: Анджелина Джоли госпитализирована

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)

Голливудская звезда пробудет в больнице около двух недель

Культовая американская актриса Анджелина Джоли, которая может лишиться права основной опеки над детьми, госпитализирована с психическим расстройством. Об этом сообщает издание The Hollywood Life.

Анджелина Джоли (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)

По информации таблоида, у знаменитой голливудской звезды снова возникла навязчивая мысль о том, что у нее проблемы с лишним весом. В результате Анджелина похудела до 44 кг при росте 170 см. Более того, она продолжала худеть.

Кадр из фильма "Джиа"

Сообщается, что актриса уже ложилась в эту клинику - несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию.

Напомним, что сейчас Джоли снимается в новом фэнтезийном фильме "Малефисента-2". Недавно в сети появились первые фото Анджелины со съемок картины. К слову, команда фильма решила приостановить работу над лентой, пока голливудская звезда не восстановится.

Ранее Джоли, которая разводится с Брэдом Питтом, сделала официальное заявление по поводу своего развода и набросилась на прессу с обвинениями.

Видео: РБК-Украина