Здали нерви: Анджеліна Джолі госпіталізована

Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)

Голлівудська зірка пробуде у лікарні близько двох тижнів

Культова американська актриса Анджеліна Джолі, яка може позбутися права основної опіки над дітьми, госпіталізована з психічним розладом. Про це повідомляє видання The Hollywood Life.

Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/angelinajolieofficial)

За інформацією таблоїду, у знаменитої голлівудської зірки знову виникла нав'язлива думка про те, що у неї проблеми із зайвою вагою. В результаті Анджеліна схудла до 44 кг при зрості 170 см Більше того, вона продовжувала худнути.

Кадр з фільму "Джіа"

Повідомляється, що актриса вже лягала в цю клініку - кілька років тому працівники медустанови допомагали їй побороти анорексію.

Нагадаємо, що зараз Джолі знімається в новому фентезійному фільмі "Малефісента-2". Нещодавно в мережі з'явилися перші фото Анджеліни зі зйомок картини. До слова, команда фільму вирішила припинити роботу над стрічкою, поки голлівудська зірка не відновиться.

Раніше Джолі, яка розлучається з Бредом Піттом, зробила офіційну заяву з приводу свого розлучення і накинулася на пресу з звинуваченнями.

Відео: РБК-Україна