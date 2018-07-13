Атака Росії на українську музику: в мережі розповіли про нову форму гібридної війни

Колаж РБК-Україна

Фанати "руского міра" і боти розв'язали справжню війну проти української культури

Росіяни ставлять тисячі дизлайків під україномовними кліпами, які вибиваються в рейтингу YouTube. Це є новою формою гібридної війни Кремля проти України. Про це розповів активіст, засновник руху "Переходь на українську" Олександр Іванов на своїй Facebook-сторінці

Він нагадав, що популярний відеохостинг нещодавно запустив рейтинг музичних відео по країнах. І після цього, за словами Іванова, українці "з прикрістю дізналися, що у нас російськомовна низькопробна попса займає високі місця у рейтингах".

"Шкода, але я чогось іншого навряд чи очікував від українців. Але днями з'явилася новина, що україномовний сингл групи KAZKA "Плакала" вийшов на перше місце в рейтингу українського YouTube", - зазначив він.

Потім активіст дізнався, що україномовним кліпам і пісням, які вийшли в 2018 році, "ймовірно автоматично накручують тисячі дизлайків". Також Іванов навів кілька прикладів. Серед тих, кому "накрутили дизлайки" виявилися кліп групи KAZKA "Дива" (15 тис. лайків і 17 тис. дизлайків), відео групи "Без Обмежень", "Листопад" (4,3 тис. лайків і 1 тис. дизлайків), кліп Злати Огневич "Do мене" (16 тис. лайків і 5,4 тис. дизлайків) та інші. При цьому відразу після виходу кліпу "Без Обмежень" за лічені хвилини з'явилося 2 тис. дизлайків, але потім негативні оцінки частково були прибрані.

Скріншот (facebook.com/alex.ivanov.980)

"Всі вищенаведені відео - сучасні. Схоже, всі активно піднімалися в рейтингу YouTube, відповідно, їх збивали дизлайками. Незважаючи на це, пісні "Плакала" все-таки якимось дивом вдалося пробитися. Щоб підтвердити гіпотезу атаки на пісні в рейтингу YouTube, я також переглянув співвідношення лайків і дизлайків близько сотні пісень українських виконавців, які трохи старші вищенаведених. У них так само при мільйонах переглядів співвідношення дизлайків до лайків кілька відсотків максимум. Тоді як у нових кліпів, які вибиваються в топ YouTube, 20-50% дизлайків", - зазначив Іванов.

Активіст припустив, що багатьом людям можуть просто не подобатися конкретні вищенаведені виконавці, тому вони наполегливо дизлайкають їх.

"Але я перевірив інші пісні цих виконавців, які за стилем і подачею кліпів практично не відрізняються, і в них немає такої великої кількості дизлайків. Тому теж відпадає", - сказав активіст.

Хто за цим стоїть? Варіантів, за словами Олександра, може бути кілька (при цьому вони не виключають один одного).

"1. Ольгіно за вказівкою з Кремля 2. Російські "ватники" 3. Українські "ватники". Але в цілому - це "рускій мір", - підсумував Іванов, давши кілька порад тим, хто хоче підтримувати українську музику і боротися з російською агресією на культурному фронті.

Скріншот поста (facebook.com/alex.ivanov.980)

"Зазначу, що такі масовані атаки дизлайками (імовірно, ботами) на україномовні пісні, які нещодавно з'явилися і вибиваються високо в рейтингу YouTube в Україні, - це ще один дуже важливий аспект війни Росії проти України. Їм дуже пече українська мова і культура. Давайте зробимо так, щоб українського було більше!" - закликав активіст.

Раніше Styler зібрав для вас найбільш "гарячі" треки і кліпи червня від українських виконавців.

Відео: РБК-Україна