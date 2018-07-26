"Вагітна?": подруга Регіни Тодоренко змусила її розговоритися про особисте життя (відео)

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

На шоу відзначили зміни у фігурі Тодоренко

Російська блогер і ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Настя Івлєєва схилила українську ведучу і свою подругу Регіну Тодоренко на відверту розмову про особисте життя. Відповідне відео опубліковане в YouTube.

Під час шоу Тодоренко заявляла, що пропозиції її молодий чоловік поки не робить. Хоча вже відомо, що ведуча виходить заміж за свого коханого – російського співака Влада Топалова.

Також Івлєєва підігріла чутки про те, що Регіна вагітна. Під час одного з конкурсів у рамках ведуча шоу помітила, що Тодоренко дещо погладшала.

На шоу Регіна помітила, що у них з Івлєєвою є багато спільного.

"Обидва наших чоловіків брали участь у дуеті, де був чорненький, а потім вони розпалися", - сказала Регіна.

Івлєєва знаходиться у відносинах з російським реп-виконавцем Елджеєм (Олексій Узенюк).

Відео: Agentshow #1 Регіна Тодоренко (YouTube/Настя Ивлеева)

Нагадаємо, Влад Топалов зробив пропозицію руки і серця Регіна Тодоренко.

Раніше повідомлялося, що розкрито ім'я нової ведучої "Орла і Решки".

Режисер і телеведучий популярного українського тревел-шоу "Орел і Решка" повідомив, що новою ведучою нового "морського" сезону стане співачка і подруга екс-учасниці проекту Регіни Тодоренко.

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