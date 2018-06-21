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Вагітна? Регіна Тодоренко похизувалася результатами УЗД (фото)

STYLERЗірки        21.06.2018 - 16:37
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про свій стан здоров'я

Екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка нещодавно була госпіталізована в московську лікарню з пієлонефритом, поділилася результатами УЗД нирок. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Друзі, зробила УЗД нирок. Все в нормі, Слава Богу! Дякую всім величезне за підтримку! І як же все-таки хороші, добрі коменти з побажаннями якнайшвидшого одужання роблять сильнішими!" – зазначила ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

 

Фото: Регіна і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Нещодавно деякі російські видання повідомили про вагітність ведучої, посилаючись на слова її колег. Однак Регіна назвала інформацію вигадкою.

Знімок прокоментували багато шанувальників:

"По фотці подумала, що ви вагітна".

"Я там, на першому знімку, голову малюка бачу".

"Скільки разів ще напишуть -"я подумала, що ти вагітна".

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, наприкінці травня Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві. У ведучої відбулося загострення хронічного пієлонефриту.

До речі Регіна Тодоренко розсекретила свого бойфренда.

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Теги: Регіна Тодоренко
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