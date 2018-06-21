Вагітна? Регіна Тодоренко похизувалася результатами УЗД (фото)

Ведуча розповіла про свій стан здоров'я
Екс-ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка нещодавно була госпіталізована в московську лікарню з пієлонефритом, поділилася результатами УЗД нирок. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Друзі, зробила УЗД нирок. Все в нормі, Слава Богу! Дякую всім величезне за підтримку! І як же все-таки хороші, добрі коменти з побажаннями якнайшвидшого одужання роблять сильнішими!" – зазначила ведуча.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Нещодавно деякі російські видання повідомили про вагітність ведучої, посилаючись на слова її колег. Однак Регіна назвала інформацію вигадкою.
Знімок прокоментували багато шанувальників:
"По фотці подумала, що ви вагітна".
"Я там, на першому знімку, голову малюка бачу".
"Скільки разів ще напишуть -"я подумала, що ти вагітна".
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, наприкінці травня Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві. У ведучої відбулося загострення хронічного пієлонефриту.
До речі Регіна Тодоренко розсекретила свого бойфренда.
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