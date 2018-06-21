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Беременна? Регина Тодоренко похвасталась результатами УЗИ (фото)

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 16:37
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о своем состоянии здоровья

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая недавно была госпитализирована в московскую больницу с пиелонефритом, поделилась результатами УЗИ почек. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Ребят, сделала УЗИ почек. Все в норме, Слава Богу! Спасибо всем огромное за поддержку! И как же все-таки хорошие, добрые комменты с пожеланиями скорейшего выздоровления делают сильнее!" – отметила ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

 

Фото: Регина и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Недавно некоторые российские издания сообщили о беременности телеведущей, ссылаясь на слова ее коллег. Однако Регина назвала информацию выдумкой.

Снимок прокомментировали многие поклонники:

"По фотке подумала, что вы беременная".

"Я там, на первом снимке, голову малыша вижу".

"Сколько раз еще напишут -"я подумала, что ты беременна".

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, в конце мая Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве. У ведущей произошло обострение хронического пиелонефрита. 

Кстати Регина Тодоренко рассекретила своего бойфренда.

10 интересных фактов о Регине Тодоренко (видео: STYLER.rbc.ua)      

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Теги: Регина Тодоренко
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