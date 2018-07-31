"Богиня": Даша Астаф'єва "засвітила" груди (фото)

Зірка поділилася відвертими фото
Українська співачка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими фотографіями. Відверті знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)
На фото Даша Астаф'єва позує в прозорій білизні, крізь яку видно її груди.
Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники співачки прийшли в захват від знімків зірки.
"Краса! Той випадок, коли краса зовнішності і цінності, які всередині – на однаково високому рівні", - пишуть в мережі.
"Дуже круті фото. Як кадр з фільму", - зазначили користувачі.
"Як же вам йдуть довгі волосся, просто принадність. Даша – ви просто космос. Ви для мене – ідеал", - захоплювалися в коментарях.
"Богиня", - пишуть фанати.
"Красуня", - зазначили в мережі.
"Відчувається порода", - додали користувачі.
Раніше Астаф'єва в образі героїні фільму "Леон" похвалилася ідеальною фігурою.
В образі Астаф'євої легко "читаються" характерні риси культової героїні "Леона" – чорне волосся з короткою стрижкою каре, круглі сонцезахисні окуляри. Також в руках Астаф'єва тримає вазон з алое – відсилання до домашнього фікусу, за яким доглядав Леон-кілер.
Також нагадаємо, як Даша Астаф'єва надихнула мережа живим виконанням чуттєвої пісні.
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