"Богиня": Даша Астаф'єва "засвітила" груди (фото)

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva

Зірка поділилася відвертими фото

Українська співачка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими фотографіями. Відверті знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)

На фото Даша Астаф'єва позує в прозорій білизні, крізь яку видно її груди.

Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники співачки прийшли в захват від знімків зірки.

"Краса! Той випадок, коли краса зовнішності і цінності, які всередині – на однаково високому рівні", - пишуть в мережі.

"Дуже круті фото. Як кадр з фільму", - зазначили користувачі.

"Як же вам йдуть довгі волосся, просто принадність. Даша – ви просто космос. Ви для мене – ідеал", - захоплювалися в коментарях.

"Богиня", - пишуть фанати.

"Красуня", - зазначили в мережі.

"Відчувається порода", - додали користувачі.

Раніше Астаф'єва в образі героїні фільму "Леон" похвалилася ідеальною фігурою.

В образі Астаф'євої легко "читаються" характерні риси культової героїні "Леона" – чорне волосся з короткою стрижкою каре, круглі сонцезахисні окуляри. Також в руках Астаф'єва тримає вазон з алое – відсилання до домашнього фікусу, за яким доглядав Леон-кілер.

Також нагадаємо, як Даша Астаф'єва надихнула мережа живим виконанням чуттєвої пісні.

Що ви не знали про спокусливою екс-солістці гурту NikitA