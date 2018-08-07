"Боявся авторитету": український футболіст розповів, чому покинув брестське "Динамо"

Фото: Артем Мілевський з колегами (instagram.com/timi1010)

Спортсмен розкритикував тренера футбольного клубу

Відомий український футболіст білоруського походження, екс-форвард київського і вже колишній гравець брестського "Динамо" пояснив, чому пішов з білоруського клубу. Про це повідомляє by.tribuna.com.

33-річний нападник заявив, що причиною став тренер команди Олексій Шпилевський.

"Не хочу нікого поливати і обзивати. Правду знають всі гравці футбольного клубу "Динамо", - зазначив він.

"Всі знають правду. Можна запитати у будь-якої людини, і тобі скажуть, яка ситуація була, що людина з першого дня перебування в Бресті хотіла мене прибрати з команди. Чомусь я йому не подобався. Може, боявся мене. Боявся, що у мене великий авторитет. Може, ще щось... Чесно кажучи, Бог йому суддя", - заявив Мілевський.

"Приходити в команду в 30 років, і творити такі речі – це, я вважаю, просто недозволено. Брати і прибирати лідерів команди. При цьому людина прийшла з нізвідки. Тренував до цього в академії "Лейпцига", - додав він.

"І приходити, говорити, що він тренер, що щось натренував - це нетактовність. А по відношенню до людей - просто негарно. Та який у нього рівень роботи, якщо він тренував тільки в академії "Лейпцига"? Що він може сказати? Він нормального футболу в житті не бачив", - заявив спортсмен.

Нагадаємо, український форвард Артем Мілевський 19 липня, через пару тижнів після призначення головним тренером Олексія Шпилевського, пішов з "Динамо-Брестя".

Раніше Мілевський поскаржився, що ніхто не вибачився за завдану йому травму. У квітні під час матчу чемпіонату Білорусі проти "Луча" спортсмен вивихнув лікоть.

До речі, український футболіст розповів, як його штрафували за пияцтво.

А нещодавно Артем Мілевський показав, як "запалює" в нічному клубі.

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