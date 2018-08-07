"Боялся авторитета": украинский футболист рассказал, почему покинул брестское "Динамо"

Фото: Артем Милевский с коллегами (instagram.com/timi1010)

Спортсмен раскритиковал тренера футбольного клуба

Известный украинский футболист белорусского происхождения, экс-форвард киевского и уже бывший игрок брестского "Динамо" объяснил, почему ушел из белорусского клуба. Об этом сообщает by.tribuna.com.

33-летний нападающий заявил, что причиной стал тренер команды Алексей Шпилевский.

"Не хочу никого поливать и обзывать. Правду знают все игроки футбольного клуба "Динамо", - отметил он.

"Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то... Честно говоря, Бог ему судья", - заявил Милевский.

"Приходить в команду в 30 лет, и творить такие вещи – это, я считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды. При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии "Лейпцига", - добавил он.

"И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал - это бестактность. А по отношению к людям - просто некрасиво. Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии "Лейпцига"? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального", - заявил спортсмен.

Напомним, украинский форвард Артем Милевский 19 июля, через пару недель после назначения главным тренером Алексея Шпилевского, ушел из "Динамо-Брест".

Ранее Милевский пожаловался, что никто не извинился за нанесенную ему травму. В апреле во время матча чемпионата Беларуси против "Луча" спортсмен вывихнул локоть.

Кстати, украинский футболист рассказал, как его штрафовали за пьянку.

А недавно Артем Милевский показал, как "зажигает" в ночном клубе.

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