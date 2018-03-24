Артем Милевский показал, как "зажигает" в ночном клубе

Украинский спортсмен решил вспомнить юность
Знаменитый украинский футболист, экс-форвард киевского "Динамо", а ныне – нападающий белорусского "Динамо" Артем Милевский опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, на котором видно, как спортсмен отдыхает во время небольшого перерыва в футболе.
Украинский футболист Артем Милевский, который недавно сумел завоевать Суперкубок Беларуси в составе брестского "Динамо", отдыхает в ночном клубе под песню российской группы "Руки Вверх". Видео с отдыхом спортсмен опубликовал в своем микроблоге.
Поклонники Милевского попытались выяснить, в каком именно клубе отдыхает любимый спортсмен, но ответа так и не дождались.
Видео: instagram.com/timi1010
Напомним, это не первое видео с ночного клуба, которое появилось на странице известного футболиста.
Ранее Артем Милевский показал, как отдыхает на дискотеке во время отпуска в Доминиканской республике.
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился видеороликом своего яркого отдыха в Доминиканской Республике. Ролик попал в сеть youtube и активно распространяется среди юзеров.
На видео видно, как Милевский "отрывается" на дискотеке под хит украинской группы Грибы "Между нами тает лед". Футболист с удовольствием танцует и подпевает под эту песню.
А вот агент футболиста поделился с фанатами интересной информацией.
В сети появились удивительные истории об интимной жизни известного украинского футболиста, экс-игрока киевского "Динамо" Артема Милевского. Об этом рассказал агент футболиста Александр Панков.
По его словам, Милевскому нравятся женщины в возрасте.
"Иногда девушки просят познакомить с Милевским. Но не много. Я познакомил его с четырьмя девушками. Артему очень важна эта визуализация. Плюс возраст. Он молодое поколение не сильно воспринимает. Он любит девушек постарше. Ему нравятся девчонки, которые умеют все", - заявил Панков.
Агент добавил, что Милевский никогда не скрывал "свои вкусы".