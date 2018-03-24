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Артем Милевский показал, как "зажигает" в ночном клубе

STYLERLIFE        24.03.2018 - 20:15
Фото: Артем Милевский (vk.com-artem_milevskiy_official_page)
Фото: Артем Милевский (vk.com-artem_milevskiy_official_page)

Украинский спортсмен решил вспомнить юность

Знаменитый украинский футболист, экс-форвард киевского "Динамо", а ныне – нападающий белорусского "Динамо" Артем Милевский опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, на котором видно, как спортсмен отдыхает во время небольшого перерыва в футболе.

Украинский футболист Артем Милевский, который недавно сумел завоевать Суперкубок Беларуси в составе брестского "Динамо", отдыхает в ночном клубе под песню российской группы "Руки Вверх". Видео с отдыхом спортсмен опубликовал в своем микроблоге.

Поклонники Милевского попытались выяснить, в каком именно клубе отдыхает любимый спортсмен, но ответа так и не дождались.

 

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Видео: instagram.com/timi1010

Напомним, это не первое видео с ночного клуба, которое появилось на странице известного футболиста.

Ранее Артем Милевский показал, как отдыхает на дискотеке во время отпуска в Доминиканской республике.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился видеороликом своего яркого отдыха в Доминиканской Республике. Ролик попал в сеть youtube и активно распространяется среди юзеров.

На видео видно, как Милевский "отрывается" на дискотеке под хит украинской группы Грибы "Между нами тает лед". Футболист с удовольствием танцует и подпевает под эту песню.

А вот агент футболиста поделился с фанатами интересной информацией.

В сети появились удивительные истории об интимной жизни известного украинского футболиста, экс-игрока киевского "Динамо" Артема Милевского. Об этом рассказал агент футболиста Александр Панков.

По его словам, Милевскому нравятся женщины в возрасте.

"Иногда девушки просят познакомить с Милевским. Но не много. Я познакомил его с четырьмя девушками. Артему очень важна эта визуализация. Плюс возраст. Он молодое поколение не сильно воспринимает. Он любит девушек постарше. Ему нравятся девчонки, которые умеют все", - заявил Панков.

Агент добавил, что Милевский никогда не скрывал "свои вкусы".

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Теги: спорт, футбол, футболист, Милевский
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