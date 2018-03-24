Артем Мілевський показав, як "запалює" в нічному клубі

Український спортсмен вирішив згадати юність

Знаменитий український футболіст, екс-форвард київського "Динамо", а нині нападник білоруського "Динамо" Артем Мілевський опублікував відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, на якому видно, як спортсмен відпочиває під час невеликої перерви у футболі.

Український футболіст Артем Мілевський, який нещодавно зумів завоювати Суперкубок Білорусі у складі брестського "Динамо", відпочиває в нічному клубі під пісню російського гурту "Руки Вверх". Відео з відпочинком спортсмен опублікував у своєму мікроблозі.

Шанувальники Мілевського спробували з'ясувати, в якому саме клубі відпочиває улюблений спортсмен, але відповіді так і не дочекалися.

Публікація від timi1010 (@timi1010) 23 Березня 2018 в 7:25 PDT

Відео: instagram.com/timi1010

Нагадаємо, це не перше відео з нічного клубу, яке з'явилося на сторінці відомого футболіста.

Раніше Артем Мілевський показал як відпочиває на дискотеці під час відпустки в Домініканській республіці.

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський поділився відеороликом свого яскравого відпочинку у Домініканській Республіці. Ролик потрапив в мережу youtube і активно поширюється серед юзерів.

На відео видно, як Мілевський "відривається" на дискотеці під хіт української групи Гриби "Між нами тане лід". Футболіст із задоволенням танцює та підспівує під цю пісню.

А ось агент футболіста поділився з фанатами цікавою інформацією.

У мережі з'явилися дивовижні історії про інтимне життя відомого українського футболіста, екс-гравця київського "Динамо" Артема Мілевського. Про це розповів агент футболіста Олександр Панков.

За його словами, Мілевському подобаються жінки у віці.

"Іноді дівчата просять познайомити з Мілевським. Але не багато. Я познайомив його з чотирма дівчатами. Артему дуже важлива ця візуалізація. Плюс вік. Він молоде покоління не сильно сприймає. Він любить дівчат постарше. Йому подобаються дівчата, які вміють все", - заявив Панков.

Агент додав, що Мілевський ніколи не приховував "свої смаки".