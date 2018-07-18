Концерт за свободу: "Бумбокс" проведе акцію на кордоні з Кримом

Андрій Хливнюк (фото: РБК-Україна)

Андрій Хливнюк і його команда хоче привернути увагу світової спільноти до злочинів російської влади

У п'ятницю, 19 липня, група "Бумбокс" зіграє концерт біля пункту пропуску Каланчак (Херсонська область) на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму.

Це буде ненасильницька акція протесту, під час якої музиканти будуть вимагати звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських таборів і в'язниць.

Як розповіли в прес-службі колективу, на Каланчаку буде побудована сцена, група зіграє годинний сет. Початок акції - о 20:00.

"Бумбокс" проведе акцію на кордоні з Кримом (фото: прес-служба групи)

Наголошується, що концерт і зйомка відбудуться в рамках спільної з Білоруським Вільним театром роботи над документальним фільмом "Return Ticket", мета якого - привернути увагу світової спільноти до проблеми незаконної окупації частини територій нашої держави, а також до порушення прав людини (зокрема, кримськотатарського народу і тимчасово переміщених осіб) і політичних в'язнів кремлівського режиму

Фільм буде знятий за підтримки Міжнародної асоціації журналістів (IFJ). Висвітлювати акцію будуть як українські, так і світові засоби масової інформації.

Раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтримав Сенцова зі сцени Atlas Weekend, а також показав лист, який він отримав від режисера, який незаконно утримується в Росії.

Відео: РБК-Україна