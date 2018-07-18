Концерт за свободу: "Бумбокс" проведет акцию на границе с Крымом

Андрей Хлывнюк (фото: РБК-Украина)

Андрей Хлывнюк и его команда хочет привлечь внимание мирового сообщества к преступлениям российской власти

В пятницу, 19 июля, группа "Бумбокс" сыграет концерт возле пункта пропуска Каланчак (Херсонская область) на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма.

Это будет ненасильственная акция протеста, во время которой музыканты будут требовать освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей и тюрем.

Как рассказали в пресс-службе коллектива, на Каланчаке будет построена сцена, группа сыграет часовой сет. Начало акции - в 20:00.

"Бумбокс" проведет акцию на границе с Крымом (фото: пресс-служба группы)

Отмечается, что концерт и съемка состоятся в рамках совместной с Белорусским Свободным театром работы над документальным фильмом "Return Ticket", цель которого - привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий нашего государства, а также к нарушению прав человека (в частности, крымскотатарского народа и временно перемещенных лиц) и политических заключенных кремлевского режима.

Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ). Освещать акцию будут как украинские, так и мировые средства массовой информации.

Ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал Сенцова со сцены Atlas Weekend, а также показал письмо, которое он получил от незаконно удерживаемого в России режиссера.

Видео: РБК-Украина