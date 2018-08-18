"Бунтарка": в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)

STYLER Зірки 18.08.2018 - 16:30
Фото: (instagram.com/jamalajaaa) Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка різко змінила імідж, чим порадувала шанувальників

Джамала, яка нещодавно народила первістка, в соціальній мережі Instagram опублікувала оригінальні знімки. Шанувальники артистки стверджують, що це покращений індивідуальний стиль артистки, інші ж просто називають її королевою стилю.

На фотографіях Джамала має оригінальну зачіску — п'ять колосків, а також одягнена в молодіжний спортивний одяг. Прикрасила себе вона оригінальними окулярами з блакитними стеклами і легкими золотими ланцюжками.

&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)
&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)
&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)
&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)
&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)
&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)
&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)
 

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях під снимкми шанувальники 34-річної співачки пишуть, що артистка виглядає чудово і схвалили її новий стиль.

"Queen of style", "Джа, ви просто неймовірна", "Дуже гарні ви! В самому соку!", "Ми в таборі таку зачіску називали дракончиком", "Stunning Queen", "І фоном Gangsta paradise", "Все стилячки зараз заздрять!", "Бунтарка", "Я хотів вчитися, але гетто не відпускало мене", "Мама — хуліганка", — написали шанувальники.

&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)

&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)

&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)

&quot;Бунтарка&quot;: в мережі оцінили новий образ Джамали (фото)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що раніше Джамала підкорила мережі фотографією чоловіка з чотиримісячних сином. До речі, популярний видеоблогер Ваня Рассел показав, як Джамала звучить без фонограми..

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги:  Джамала