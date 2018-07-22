"Чемпіон, гордість, легенда!": переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

STYLER Зірки 22.07.2018 - 11:42
Фото: (instagram.com/seregabond) Фото: (instagram.com/seregabond)

Зірки, журналісти, політичні діячі і багато інших радіють перемозі земляка

У ніч на 22 липня відбувся бій між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим. Перемога зробила Олександра Усика абсолютним чемпіоном з боксу у важкій вазі, володарем чотирьох поясів — WBC, WBO, WBA і IBF, а також трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series). Багато відомих українців та прості глядачі тріумфують в соціальних мережах з приводу перемоги України над Росією в боксі. Styler зібрав добірку найбільш емоційних привітань Усика від українських зірок та політиків.

Одним з перших привітав Олександра Усика його "брат" з виду спорту Василь Ломаченко.

"Удачі моєму братові", — лаконічно написав Василь Ломаченко під фото в Instagram.

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lomachenkovasiliy

Також знаменитий боксер опублікував кілька фотографій після успішного бою.

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі
&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі
 

Фото: (instagram.com/lomachenkovasiliy)

"Так і треба перемагати! Технічно! Спокійно! Впевнено! Дякую, Олександре! Слава Україні!", — пишуть в офіційному співтоваристві музичної групи "Океан Ельзи" в Instagram.

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

Скріншот поста облікового запису instagram.com/okeanelzy_official

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі
&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі
 

Фото: (instagram.com/okeanelzy_official)

"!!! Чемпіон, гордість, легенда !!!", – привітав з перемогою Усика Дмитро Монатік в Instagram.

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

Скріншот поста облікового запису instagram.com/monatik_official

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

Фото: (instagram.com/monatik_official)

"Усик — справжній козак! Його перемога сьогодні, у важкому бою - символічна особливо. Слава Україні!" — гордо написав голова "Політичної партії Олега Ляшка" в Twitter.

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

Скріншот поста облікового запису twitter.com/OVLiashko

"Ми українці не повинні боятися. Ми маємо перемагати хоч у Москві, хоч у Вашингтоні. Сашко. Усик, дякую, що ти бився!" — написав політик Віктор Балога в Twitter.

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

Скріншот поста облікового запису twitter.com/ViktorBaloha

"Вітаю тепер абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з цією важливою перемогою, на яку ми очікували! Важливою не тільки для його кар‘єри, а й для України! В Москві знову прозвучав переможний український гімн і майорів наш національний прапор! Дякую, Олександре! Слава Україні!" — написав мер Києва Віталій Кличко у Twitter.

&quot;Чемпіон, гордість, легенда!&quot;: переможний бій Усика в Москві викликав фурор в мережі

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Vitaliy_Klychko

На завершення слід додати, що Олександр Усик подякував усім за підтримку, як в Олімпійському, так і в соціальних мережах.

Відео: (instagram.com/boxing911)

Нагадаємо, що після приголомшливої перемоги Олександр Усик емоційно подякував публіці за підтримку.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги:  соцмережі,  Олександр Усик